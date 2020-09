Azarenka comienza arrolladora en el Abierto; ganaron todas las favoritas

En la imagen la veterana tenista bielorrusa Victori Azarenka. EFE /JASON SZENES /Archivo

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 1 sep (EFE).- La veterana tenista bielorrusa Victori Azarenka alargó a seis triunfos consecutivos su racha desde que llegó a Flushing Meadows después de arrollar por 6-1 y 6-2 a la austríaca Barbara Haas en lo que fue su debut este año en el Abierto de Estados Unidos.

Azarenka, de 31 años, confirmó, como lo hizo durante el Premier 5 de Cincinnati, que ganó ante la baja por lesión de la japonesa Naomi Osaka, que ha recuperado su mejor tenis que la hizo ser número una del mundo y disputar dos finales del Abierto.

La tenista bielorrusa apenas necesitó 59 minutos para quedarse con la victoria, pasar por segunda ronda, y retomar el camino ganador que dejó tras lograr cinco victorias consecutivas como preámbulo al Abierto.

Azarenka impidió que Haas pudiese llevar la iniciativa y la hizo correr de un lado para otro con sus profundos y penetrantes golpes desde el fondo de la pista.

Demasiadas veces, Haas dejó la pelota en el centro de la cancha, lo que permitió a Azarenka intervenir y tomar el control del punto.

Haas pudo salvar tres puntos de set con su propio servicio en 5-0, pero no pudo hacer mucho más en el siguiente juego, y la dos veces campeona del Abierto de Australia sirvió para reclamar el primer set, 6-1, en 26 minutos.

En el segundo set, Haas empezó a jugar mejor, alargando los rallies y obligando a Azarenka a ir por más. Aún así, a pesar de ganar algunos de esos puntos difíciles, Haas no pudo ejecutar en momentos críticos, y Azarenka la rompió saque en el tercer juego del partido, y luego nunca perdió la ventaja.

La próxima rival de Azarenka será su compatriota Aryna Sabalenka, quinta cabeza de serie, una revancha de su agotadora batalla de primera ronda en tres sets en el Louis Armstrong Stadium del año pasado.

Sabalenka consiguió la victoria en ese duelo, pero es la única vez que se han enfrentado, lo que significa que el duelo puede ser el primero interesante que se dé en este Abierto.

El resto de la segunda jornada de la competición femenina no generó ningún tipo de sorpresa con los triunfos de las grandes favoritas que encabezaron las estadounidenses Sofia Kenin, segunda preclasificada -ganadora del Abierto de Australia-, y Serena Williams, tercera, que busca ganar su séptimo título del Abierto.

Serena Williams comenzó su último intento de ganar un trofeo número 24 de Grand Slam en individuales, que le permita empatar con la legendaria Margaret Court, al vencer a su compatriota Kristie Ahn por 7-5 y 6-3.

La victoria fue su 102 en el torneo, rompiendo el empate que tenía con su compatriota Chris Evert por la mejor marca de una mujer en la era Open.

La menor de las hermanas Williams, que cumplirá 39 años este mes, ha ganado el torneo seis veces y ha sido subcampeona en cada uno de los dos últimos años.

Su hermana mayor Venus Williams fue la cruz de la moneda de la jornada al caer derrotada por 6-3 y 7-5 frente a la checa Karolina Muchova, vigésima cabeza de serie.

Pero al menos tuvo un pequeño consuelo de ser la jugadora que más torneos del Abierto ha disputado con 22, al superar a la legendaria Martina Navratilova en la era Open.

También pasaron a la segunda ronda la estadounidense Madison Keys, séptima cabeza de serie, la británica Johanna Konta (9), la española Garbiñe Muguruza (10), la griega Maria Sakkari (15) y la belga Elise Mertens (16).