Unos 2,5 millones de estudiantes indios se examinan preocupados por la COVID-19

Nueva Delhi, 1 sep (EFE).- Unos 2,5 millones de estudiantes indios están llamados a partir de este martes a uno de los exámenes de acceso a la universidad, en medio de una fuerte polémica entre quienes creen que deberían ser suspendidos ante la escalada de casos de coronavirus en la India.

Se trata del examen que permite la entrada a los estudios de ingeniería, más conocido en el país por las siglas JEE, que se celebrará en centros de todo el país hasta el próximo domingo.

Otro exigente test para la carrera de medicina, el NEET, está previsto para el próximo 13 de septiembre. Ambos exámenes han sido pospuestos en varias ocasiones este año.

La Agencia Nacional de Exámenes (NTA, en inglés) y el Gobierno indio han defendido estas últimas semanas que se han extremado las precauciones para evitar contagios entre los cientos de miles de jóvenes aspirantes.

"El número de centros encargados del examen ha aumentado de 570 a 660 en el caso del JEE, y en el caso del NEET han pasado de 2.546 a 3.843", anunció recientemente el Ministerio de Educación en un comunicado.

Pero estas promesas no han bastado a un buen número de estudiantes inquietos por los números crecientes de infecciones en la India, que registra ya más de 3,6 millones de casos de coronavirus y en los últimos días ha roto los récord mundiales de casos diarios con más de 78.000.

El clamor para posponer los test se ha hecho presente sobre todo en las redes sociales, aunque también dio el salto a los tribunales y a la arena política.

A principios de agosto, once estudiantes pidieron al Tribunal Supremo que paralizase el JEE y el NEET.

Sin embargo, en opinión del máximo órgano judicial, "a pesar de la pandemia, en último término la vida debe continuar, las carreras de los estudiantes no puede ser puestas en peligro y no se puede desperdiciar todo un año académico".

Varios estados en manos de partidos de la oposición expresaron su rechazo, y un sindicato estudiantil afiliado al histórico Partido del Congreso de la dinastía Nehru-Gandhi comenzó una huelga de hambre.

Incluso la joven activista sueca Greta Thunberg calificó en Twitter la semana pasada de "profundamente injusto" que los estudiantes indios deban "pasar los exámenes nacionales durante la pandemia del coronavirus y mientras millones han resultado afectados por fuertes inundaciones" en el país.

Mientras tanto, el número de infecciones no deja de crecer en el país asiático, el tercero más afectado del mundo por detrás de Estados Unidos y Brasil

El virólogo indio Shahid Jameel afirmó a Efe que, aunque la reapertura se ha convertido en una necesidad en la India, "un confinamiento limitado reduciría la tasa de contagios".