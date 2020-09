UE.- Bruselas avisa por carta a Hungría de que el cierre de fronteras no puede discriminar a ciudadanos de la UE

BRUSELAS, 1 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea ha avisado este martes por carta al Gobierno de Hungría de que su medida de cerrar las fronteras del país a extranjeros no puede discriminar a ciudadanos de la UE.



En una misiva a Budapest, los comisarios de Justicia, Didier Reynders, e Interior, Ylva Johansson, han recalcado la importancia de la integridad del espacio Schengen, por lo que cualquier medida que afecte a las fronteras europeas no debe ser discriminatoria para los ciudadanos y residentes en la Unión.



"Cualquier medida que no cumpla con estos principios fundamentales del derecho de la UE debe ser inmediatamente rectificada", han avisado los comisarios, que han explicado que mantendrán contactos con las autoridades húngaras para recabar más información sobre la medida.



Hungría anunció el pasado viernes que a partir de septiembre las fronteras del país estarán cerradas a todos los viajeros procedentes del exterior, a excepción de los ciudadanos húngaros, debido al aumento de los casos de coronavirus.



El portavoz del Gobierno, Gergely Gulyas, señaló que la mayoría de nuevos contagios registrados en el país son personas procedentes de terceros países y afirmó que aquellas personas que tengan "una razón válida para entrar" podrán hacerlo.