Trump: EE.UU. debe ser ‘bien compensado’ en acuerdo de TikTok

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump anunció que les dijo a las personas involucradas en la venta de los activos estadounidenses de TikTok, de Bytedance Ltd., que el acuerdo debe cerrarse a más tardar el 15 de septiembre y que el Gobierno federal debe ser “bien compensado” o se cerrará el servicio en el país.

“Les dije que tenían hasta el 15 de septiembre para llegar a un trato, después de eso lo cerramos en este país”, dijo Trump a la prensa antes de abordar el Air Force One para un viaje a Kenosha, Wisconsin. “Dije que Estados Unidos tiene que ser compensado, bien compensado”.

No está claro cómo recaudaría EE.UU. dicha compensación por la venta de TikTok, forzada por la declaración del presidente el mes pasado sobre que representa una amenaza para la seguridad nacional dado que su empresa matriz es china.

Personal de la Casa Blanca pretende cobrar el dinero de los costos de cumplimiento, según una persona con conocimiento del asunto.

EE.UU. evalúa aranceles asociados con acuerdos en revisión por parte del Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS, por sus siglas en inglés), que investiga adquisiciones de empresas estadounidenses en el extranjero. Pero esos cobros —establecidos según una escala móvil y que no superan los US$300.000— parecen no satisfacer lo que exige Trump.

Un potencial comprador de TikTok, Microsoft Corp., se comprometió en una publicación de blog a “proporcionar beneficios económicos adecuados para EE.UU., incluyendo el Tesoro” del país. Pero eso se refería a los ingresos fiscales ordinarios y la creación de empleos, según una persona con conocimiento del tema.

Nota Original:Trump Says U.S. Must Be ‘Well Compensated’ in TikTok Deal

