Trabajadores de mina Cerrejón de BHP en Colombia salen a huelga

(Bloomberg) -- El sindicato principal en Cerrejón, la mina de carbón más grande de Colombia, inició una huelga después de que se rompieran las negociaciones salariales, justo en medio de una caída de los precios y las ventas.

Los miembros del sindicato Sintracarbón que votaron sobre una posible huelga a principios de este mes optaron por abandonar los trabajos el lunes por la tarde. Cerrejón, propiedad de BHP Group, Glencore Plc y Anglo American Plc, instó al sindicato a reconsiderar su oferta salarial.

La huelga se produce en medio de uno de los momentos más difíciles para Cerrejón. La debilidad de la demanda y los precios del carbón se han combinado con obstáculos legales para la extracción de reservas más rentables, lo que ha arrastrado las exportaciones a mínimos de 18 años. La mina registró pérdidas en el primer semestre.

Empresas como Anglo y BHP buscan salir del carbón térmico, a medida que los inversores se sienten cada vez más incómodos con las empresas más reconocidas que extraen el combustible más sucio. BHP está acelerando la venta o la escisión de sus intereses en sus minas de Cerrejón y Australia, a fin de prepararse para un futuro con menores emisiones.

Los precios más bajos del carbón térmico significan que alrededor de dos tercios del suministro marítimo mundial está perdiendo dinero, y existe incertidumbre sobre la política de China para las importaciones de carbón energético.

Cerrejón implementó un plan de contingencia para proteger los activos de la empresa durante la huelga, informó en un comunicado su vicepresidente, Juan Carlos Consuegra.

El sindicato solicitará la intermediación del Ministerio de Trabajo para negociar con la empresa, dijo el líder de Sintracarbón, Igor Díaz, en un video publicado en el sitio web del sindicato.

Nota Original:BHP Colombia Miners Strike Over Wages With Energy Coal in Flux

©2020 Bloomberg L.P.