Tokio recurre al filón de "Animal Crossing" para concienciar sobre desastres

Empleadas de unos grandes almacenes de rodillas durante un simulacro de terremoto en Tokio (Japón). EFE/Franck Robichon/Archivo

Tokio, 1 sep (EFE).- El departamento de bomberos de Tokio está recurriendo al filón del nuevo videojuego superventas de "Animal Crossing" para concienciar en redes sobre la prevención de desastres ante la imposibilidad de realizar simulacros por la pandemia.

"¡Hoy es el día de la prevención de desastres!", publicó el equipo en su perfil de Twitter este 1 de septiembre, fecha en la que el país acostumbra a celebrar simulacros al respecto, coincidiendo con el aniversario del Gran terremoto de Kanto, un seísmo de 7,9 grados que acabó con la vida de más de 100.000 personas en Tokio en 1923.

El mensaje está acompañado de un vídeo del juego "Animal Crossing: New Horizons", en el que uno de los avatares se mueve nerviosamente por una habitación mientras parece producirse un seísmo.

"Cuando ocurre un terremoto es importante protegerse primero y evitar lesiones por los temblores y caídas. ¿Está bien actuar como en el vídeo? ¡Veámoslo en el siguiente tuit!", dicen los bomberos, que posteriormente comparten una guía de 10 puntos a tener en cuenta en esos casos e imágenes del videojuego para ilustrarlos.

El cuerpo de bomberos capitalino empezó a compartir en julio este tipo de vídeos y capturas, que acumulan más de 37.000 "me gusta" y cientos de miles de comentarios, para ilustrar medidas antidesastres o prevenir accidentes de niños en el hogar.

Para ello, Atsuo Iso y un equipo de la división de contramedidas de desastres del cuerpo crearon una isla llamada Bosai Jima (isla de la prevención de desastres), en la que escenifican estas situaciones en el juego, un simulador social en el que el jugador crea un avatar y se muda a una ínsula desierta que puede desarrollar y poblar.

Sus publicaciones muestran desde cómo colocar los muebles para que no se te caigan encima durante un terremoto hasta consejos sobre el uso del aire acondicionado en una ola de calor, advirtiendo de que alrededor del 40 % de los golpes de calor se producen en interiores.

"Animal Crossing: New Horizons" es el segundo juego más vendido de Nintendo Switch. Desde su lanzamiento el 20 de marzo ha vendido 22,4 millones de copias, sólo superado por el título de carreras "Mario Kart 8 Deluxe", que acumula 26,74 millones.

Los bomberos tokiotas no son los únicos que han aprovechado su éxito.

La firma de moda Valentino y otras empresas del sector lo han usado para compartir sus diseños a través de una de las funciones del juego que permite vestir al avatar con diseños personalizados.

El Acuario de la bahía de Monterey, en California (EE.UU.), salió al paso en abril de su forzado cierre ofreciendo visitas por el museo del juego en directo a través de la plataforma Twitch, la misma en la que surgió el programa de entrevistas virtuales "Animal Talking with Gary Whitta", en el que han participado actores como Elijah Wood y Danny Trejo o la cantante Selena Gómez.