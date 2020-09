Thiem avanza a la segunda ronda tras retiro por lesión de Munar

EFE/EPA/JASON SZENES

Nueva York, 1 sep (EFE).- El austriaco Dominic Thiem, 3 del mundo, avanzó este martes a la segunda ronda del Abierto de EE.UU. luego de una lesión del español Jaume Munar, quien se retiró tras una caída que afectó su rodilla en un partido que perdía por 7-6 (8-6) y 6-3.

El mallorquín le plantó cara en el estadio Louis Armstrong a su contrincante durante el primer set, en el que a Thiem se le acababa yendo la bola por la línea de fondo en los largos rallies que lograba mantener Munar.

El tie break, muy ajustado, fue para el austriaco, pero una caída del español al acercarse a la red en el segundo juego del segundo set le dejó marcado durante toda la segunda manga, pese a la asistencia médica, y desde ese momento no pudo exhibir la potencia que demostró al inicio del encuentro.

Antes de comenzar el tercer set, Munar anunció su retirada.

"No fue fácil jugar. Las canchas son muy distintas este año", dijo Thiem minutos después del partido.

"Siento lo que le pasó (a Munar), no sé si le pasó durante el juego o antes, pero es un gran luchador y le deseo todo lo mejor", agregó Thiem.

El austriaco se enfrentará en segunda ronda con el indio Sumit Nagal, 124 de la ATP.