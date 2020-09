Tesla venderá hasta US$5.000M de acciones tras alza en valores

(Bloomberg) -- Tesla Inc. planea vender hasta US$5.000 millones en acciones, sacando el máximo rendimiento a sus exitosos títulos y a una reciente división de acciones que la hizo más accesible para los inversionistas minoristas.

El fabricante de automóviles venderá las acciones “de vez en cuando” a través de un acuerdo con varios bancos, según un documento regulatorio.

Antes de la nueva oferta, la empresa de Elon Musk había recaudado alrededor de US$14.000 millones durante la última década a través de ofertas de acciones secundarias, la última vez con una venta de US$2.000 millones en febrero. Las ventas han ayudado a apuntalar el efectivo de la compañía durante su transición de un fabricante de automóviles eléctricos de nicho al mercado masivo.

Las acciones de Tesla subieron 2,1% en las primeras operaciones, reduciendo avances anteriores después de que se divulgara la venta de las acciones en un documento. La acción ha subido casi 500% este año sobre una base ajustada a la división.

