Sturgeon dice que Escocia preparará un nuevo referendo de independencia

Londres 1 sep (EFE).- La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, dijo este martes que preparará otro borrador para un nuevo proyecto de ley que indique la fecha, los términos y las preguntas que incluiría un segundo referendo de independencia, sujeto a la aprobación del Parlamento británico.

En una declaración ante el Legislativo escocés, en la que la líder independentista dio a conocer cuáles serán las prioridades de su gobierno para 2020-2021, Sturgeon señaló que el "autosabotaje" que supone el Brexit "refuerza" la necesidad de la región de convertirse en país independiente.

Por ello, explicó que planea introducir nueva legislación para una nueva consulta, con la fecha, términos y preguntas que se formularían en un nuevo plebiscito, si el Parlamento británico autorizara eventualmente la celebración de esa nueva consulta, algo que no parece probable a fecha de hoy.

"En las próximas elecciones, presentaremos nuestra argumentación para que Escocia se convierta en un país independiente y buscaremos una clara aprobación del derecho de Escocia a escoger su propio futuro", adelantó Sturgeon.

En 2014, un 55 % de ciudadanos votó en Escocia en contra de que la región se escindiera del Reino Unido, una clara victoria del no, frente a un 45 % partidario de la separación.

El líder de los conservadores escoceses, Douglas Ross, reaccionó a esta parte del discurso de Sturgeon mediante un mensaje en Twitter: "La ministra principal no se entera. Tenemos que hacer que Escocia avance y recuperarnos de esta crisis juntos, no volver a las divisiones del pasado".

En cuanto a otros temas que contemplará la agenda legislativa del gobierno, la líder escocesa se refirió a la pandemia y aseguró que suprimir la COVID-19 en la región es su "prioridad inmediata y lo seguirá siendo durante bastante tiempo".

Con respecto a ese punto, afirmó que su gobierno lanzará una aplicación de rastreo para controlar los casos de contagio del virus "que proporcionará una manera adicional de notificar y asesorar si una persona ha estado expuesta a alguien que ha dado positivo, aunque no se conozcan".

Sturgeon comunicó también que la vacuna de la gripe se extenderá en Escocia "a más personas mayores de 55 años, trabajadores sociales y aquellos que viven con personas vulnerables".

Anunció asimismo una "nueva alianza" entre su gobierno y los empresarios de la región, que contará con una inversión gubernamental de 60 millones de libras (66,42 millones de euros).

El objetivo, dijo, es garantizar "que todas las personas de edades comprendidas entre los 16 y los 24 años tengan garantizado un trabajo, un lugar en la educación o una plaza de prácticas".

"También dispondremos de 10 millones de libras (11,07 millones de euros) para ayudar a los empresarios a reclutar y retener a aprendices. Esto incluirá incentivos para contratar a aprendices que hayan sido despedidos", agregó.

Otra medida que adoptará ese gobierno será aumentar su inversión en infraestructuras "para que antes de finales del próximo parlamento sea 1.500 millones de libras (1.665 millones de euros) mayor que el pasado año".