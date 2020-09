Sánchez muestra “moderado optimismo” con la recuperación económica española

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE/ Zipi/Archivo

Madrid, 1 sep (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mostró hoy un "moderado optimismo" respecto a la situación económica del país, después de la dura crisis causada por la pandemia de coronavirus.

"Estamos viendo un rebrote de la economía en el tercer trimestre por encima del 10 por ciento intertrimestral", señaló el jefe del Ejecutivo este martes en una entrevista con la emisora de radio Cadena SER.

El socialista Pedro Sánchez, que preside un Gobierno de coalición progresista, afirmó que "la resiliencia y la flexibilidad" que están demostrando las empresas y los trabajadores españoles le llevan a ese moderado optimismo sobre la recuperación.

El propio Sánchez aseguró ayer en una conferencia ante la cúpula empresarial española que los planes de recuperación que tiene su Gabinete llevarán a la economía española a crecer por encima del 2 %, aunque no especificó cuándo llegarán esos datos positivos.

El Banco de España prevé que la economía española caiga como mínimo un 9,2 % este año, debido al frenazo económico causado por la COVID-19, que ha provocado la caída abrupta de un sector clave en el país, el turismo, que aporta más del 12 % del PIB.

También la Comisión Europea calcula una caída similar (9,4 %), mientras que la que la tasa de desempleo aumentará hasta el 18,9 % en España, según este organismo.

En cualquier caso, el presidente del Gobierno español insistió en que unos nuevos Presupuestos son "imprescindibles" para poder articular el reparto de los fondos europeos y avanzar en esa reconstrucción.

Debido a la inestabilidad política de los últimos años, España tiene todavía vigentes los presupuestos de 2018, elaborados por el entonces gobernante Partido Popular (conservador), cuando había una situación económica bien distinta.

Por ello Sánchez aseguró hoy que son conscientes de que hay que aprobar unas cuentas y de que estas deben ser progresistas, pero en un momento como el actual "no pueden ser excluyentes" y por eso no se puede excluir a ningún grupo político de esa interlocución.

Como el actual Ejecutivo español no tiene mayoría suficiente en el Parlamento, debe negociar los presupuestos con otros grupos políticos, aunque antes los socialistas, que lideran el Gobierno, tienen que negociar con sus socios de coalición Unidas Podemos (izquierda) las próximas cuentas públicas, imprescindibles para poder recibir las ayudas aprobadas por Bruselas para combatir los efectos de la pandemia.