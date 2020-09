Protestan contra la inseguridad en Haití tras el asesinato de un abogado

Decenas de estudiantes de la Universidad Estatal de Haití fueron registrados este martes al protestar por la inseguridad general y por el homicidio del presidente del Colegio de Abogados del país, Me Monferrier Dorval, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/Jeanty Emmanuel

Puerto Príncipe, 1 sep (EFE).- Decenas de estudiantes de la Universidad Estatal de Haití se manifestaron este martes en las calles de Puerto Príncipe contra la inseguridad y en repudio al asesinato del presidente del Colegio de Abogados del país, Me Monferrier Dorval, un crimen que ha consternado el país.

Dorval fue asesinado la noche del 28 de agosto por desconocidos frente a su casa en el sector capitalino de Pèlerin, no muy lejos de la residencia del presidente haitiano, Jovenel Moise.

La manifestación comenzó en las inmediaciones de la Facultad de Derecho de Puerto Príncipe, donde el abogado impartía docencia.

A lo largo del camino, los estudiantes lanzaron consignas antigubernamentales, mostraron carteles exigiendo justicia para Monferrier Dorval y otras víctimas de la inseguridad en el país, mientras que otros incendiaron neumáticos.

Por su lado, el Gobierno haitiano condenó el "atroz" asesinado de Monferrier Dorval, especialista en Derecho Público, y decretó ayer tres días de luto nacional en su honor, por lo que la bandera nacional ondeará a media asta.

"Estos tres días de luto también se observan como un homenaje a todos los ciudadanos asesinados en el territorio de la República en los últimos meses", señala una nota publicada hoy.

El abogado "fue un ardiente promotor de una nueva Constitución. Monferrier Dorval siempre supo tomar posición, dar su punto de vista y exponer todo lo que consideró justo y legítimo", apuntó, por su lado, el secretario de Estado de Comunicación, Eddy Jackson Alexis.

En la última semana no ha pasado un día sin que se haya producido un asesinato en el área metropolitana de la capital haitiana, Puerto Príncipe.

Una operación policial bautizada "Terminator 1", lanzada hace varias semanas, no ha dado resultados convincentes ya que las bandas armadas que operan en los barrios más populosos y marginados de la capital, continúan actuando a sus anchas.