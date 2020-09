Portaltic.-Samsung dota de pantallas más amplias y de una bisagra oculta a su nuevo Galaxy Z Fold 2

31/08/2020 Galaxy Z Fold 2 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA SAMSUNG



MADRID, 1 (Portaltic/EP)



Galaxy Z Fold 2 es la tercera propuesta de dispositivo plegable de Samsung, en el que recoge no solo la experiencia adquirida en sus dos modelos anteriores sino que dota de mejoras para que sea un elemento clave de productividad y ocio en un momento como el actual, en el que la pandemia ha impulsado la digitalización.



A principios de agosto, Samsung anunció el nuevo Galaxy Z Fold 2 durante Galaxy Unpacked, el marco en el que presentó la familia de 'smartphones' Note20 y ofreció los primeros detalles de su dispositivo plegable. Este martes, la "segunda parte" de aquel evento servirá para conocer la forma con la que Samsung pretende "cambiar el futuro".



Aunque con un diseño similar al Galaxy Fold, pues la nueva propuesta se abre en forma de libro y esconde en el interior la pantalla principal, las diferencias con su predecesor son varias, empezando por el tamaño de sus pantallas. Plegado, la pantalla de la cubierta ofrece una diagonal de 6,2 pulgadas, mucho acorde con las dimensiones de un 'smartphone' actual que las 4 pulgadas que ofrecía el primer Fold.



Abierto y desplegado por completo, se descubre el formato tableta, que elimina el 'notch' y reduce el tamaño de los biseles un 27 por ciento para ofrecer una diagonal de 7,6 pulgadas (frente a las 7,3 del Fold). Esta pantalla se aprecia, además, un diseño más cuadrado.



La compañía ha empleado paneles AMOLED para las dos pantallas, que ofrecen una resolución de 2.208 x 1.768 píxeles, en el caso de la principal, y de 2.260 x 816 píxeles en la pantalla de la cubierta. La principal, además, soporta una tasa de refresco de 120Hz.



BISAGRA OCULTA



Los cambios también llegan con la bisagra, en este caso, el modelo 'hideaway' del Galaxy Z Flip -el modelo tipo concha de esta categoría de producto-. Es un tipo de bisagra oculta, que no permite ver el hueco que queda entre las pantallas y este mecanismo, y dota de mayor resistencia al dispositivo.



El mecanismo dual CAM y el soporte magnético permiten plegar el Galaxy Z Fold 2 en distintos ángulos. En concreto, este diseño de bisagra permite colocar el dispositivo en tres posiciones: 75º, 115º y 180º -completamente extendido-.



Consta, además, de una tecnología barredera, una especie de cobertura en el interior compuesta por fibras elásticas, que contribuye a evitar la acumulación de suciedad, así como a favorecer el movimiento en los espacios que quedan entre elementos.



PANTALLA INFINITY-O Y SISTEMA DE CÁMARA MÚLTIPLE



El nuevo diseño ya no cuenta con un 'notch' donde se ubica la cámara frontal. En su lugar, ambas pantallas -principal y exterior- presentan un diseño Infinity-O, es decir, un agujero perforado en la pantalla donde se encuentra el sensor fotográfico.



La cámara frontal correspondiente a la pantalla principal emplea una lente de 10 megapíxeles y apertura focal de F2/2, misma configuración que la cámara frontal de la pantalla exterior. En el caso de la cámara trasera, Samsung ha optado por un sistema múltiple con tres lentes de 12 megapíxeles cada una: ultra gran angular, gran angular y telefoto.



La combinación de la cámara trasera con las dos pantallas ha permitido la incorporación del modo 'Dual preview', que ofrece una vista previa de la imagen que se capture con la cámara trasera triple, tanto para el fotógrafo -en la pantalla interior- como para la persona que se fotografía -en la pantalla de la cubierta-.



POTENCIANDO LA MULTITAREA



El tamaño de la pantalla de Galaxy Z Fold 2 desplegado y su diseño algo más cuadrado que el de su predecesor permiten sacarle mayor partido a la multitarea, especialmente con las nuevas funciones que introduce.



Así, con 'App Pair', la pantalla completamente extendida se puede dividir en varias secciones para usar hasta tres aplicaciones ajustables (una en rectangular y dos en formato cuadrado). Esta función se puede usar tanto si colocamos el dispositivo con la bisagra en vertical como en horizontal.



Samsung también arrastrar archivos entre las aplicaciones abiertas, y ha introducido una función de captura de pantalla que permite capturar las tres divisiones de forma individual. Y permite, además, usar una misma aplicación en las dos pantallas que conforman la pantalla principal.



Por lo demás, Galaxy Z Fold 2 funciona con un procesador de ocho núcleos y ofrece una configuración de 12GB de memoria RAM y 256GB de capacidad interna (UFS 3.1). La batería que emplea es de 4.500mAh y es compatible con carga rápida e inalámbrica.



También soporta conectividad 5G. Llega con ranura Dual SIM (eSIM y NanoSIM), y, en cuanto a la seguridad, incorpora un lector de huellas capacitivo en el lateral y reconocimiento facial para la autenticación.



Galaxy Z Fold 2 estará disponible en los colores Mystic Black y Mystic Bronze, con la posibilidad de personalizar el color de la bisagra. También contará con una edición especial en colaboración con Thom Browne.