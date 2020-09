Portaltic.-Nvidia presenta su nueva generación de gráficas GeForce RTX 30, con soporte para hasta 8K a 60fps

01/09/2020 Serie Nvidia GeForce RTX 30. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NVIDIA



MADRID, 1 (Portaltic/EP)



La compañía estadounidense Nvidia ha presentado la nueva generación de sus unidades de procesamiento gráfico GeForce RTX 30, compuesta por los modelos 3090, 3080 y 3070, que extiende el soporte para trazado de rayos a todos los modelos y que permite jugar hasta en 8K a 60fps.



Las gráfica GeForce RTX 30 emplean Ampere de segunda generación, una nueva arquitectura con 28.000 millones de transistores y una eficiencia energética dos veces mayor al modelo de hace dos generaciones, Turing. Esto permite generar imágenes con trazado de rayos ocho veces más rápido, entre otras características.



La nueva familia de procesadores de Nvidia extiende el trazado de rayos en todos sus modelos. "El trazado de rayos antes era una innovación de futuro pero con RTX 30 se ha convertido en estándar", ha asegurado durante una presentación celebrada este martes Jen-Hsun Huang, el CEO de Nvidia.



Las gráficas de Nvidia permiten lograr el doble de rendimiento que la generación anterior, con una eficiencia energética 1,9 veces mayor.



DLSS 2.0, la nueva versión de la tecnología Inteligencia Artificial de Nvidia, interactúa con la arquitectura Ampere para lograr eliminar de forma automática el ruido de imagen y mejorar la resolución de imagen.



RTX 3090, 3080 Y 3070



Geforce RTX 3080 es el nuevo buque insignia del catálogo de Nvidia, y emplea hasta 10GB de memoria GDDR6X con hasta 19Gbps de potencia gráfica, con 250 milivoltios y el doble de capacidad que su predecesor RTX 2080.



Cuenta, al igual que el resto de la familia, con un sistema termal axial dual un 50 por ciento más pequeño, que expulsa el aire tanto por el lateral como por la parte inferior y que resulta tres veces más silencioso y dos veces más efectivo al refrigerar. Da soporte para resolución 4K a 60fps de forma consistente, y se venderá por 699 dólares.



Asimismo, la familia cuenta con el modelo GeForce RTX 3070, que supera el rendimiento de RTX 2080 Ti de la generación anterior -la gama más alta-. Con 8GB de memoria GDDR6, permite jugar a una resolución de 4K y 1440p. Parte de los 499 dólares de precio.



Nvidia ha presentado también el nuevo modelo premium RTX 3090, que permite jugar a videojuegos en 8K a 60 fps, hace uso de características como 24GB de memoria GDDR6X y viene equipado con un silenciador. Se venderá por 1.499 dólares.



La compañía ha mostrado durante la presentación tráilers de videojuegos compatibles con las nuevas tecnologías de sus tarjetas gráficas RTX 30, entre ellos los aún no estrenados Cyberpunk 2077 y Call of Duty Black Ops: Cold War.



RTX ON EN FORTNITE Y G-SYNC A 360HZ



Además, Nvidia ha anunciado otras novedades, como que Fortnite y Minecraft han habilitado RTX On, una función que mejora el rendimiento gráfico al utilizar las GPU de la compañía estadounidense



También se ha presentado durante el evento Nvidia Reflex, una nueva tecnología para jugadores de eSports que reduce un 50 por ciento la latencia y que permite reducir hasta los 13 milisegundos en videojuegos como Destiny 2 y Valorant.



Nvidia G-Sync, la tecnología de sincronización con monitores, ha recibido novedades y se ha actualizado para permitir la llegada de las pantallas con una frecuencia de muestreo de 360Hz.



Otra de las novedades ha sido el lanzamiento de Nvidia Broadcast, su nueva aplicación para emisiones de vídeo en 'streaming', con funciones como cancelación de ruido activa y zoom automático que evita que el 'streamer' salga de plano de forma automática.