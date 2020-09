Portaltic.-IFA 2020: horarios de las principales presentaciones de las marcas tecnológicas en la primera IFA híbrida

31/08/2020 Feria IFA Berlín. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA IFA



MADRID, 31 (Portaltic/EP)



La feria de tecnología de consumo y electrónico IFA, la más importante a nivel europeo, mantiene su celebración a pesar de los efectos de la pandemia de Covid-19 y en esta edición de 2020 ha apostado por un formato híbrido para servir de escaparate a las compañías tecnológicas que presentarán sus novedades de cara la segunda mitad del año.



IFA 2020 celebrará sus eventos físicos -limitados este año debido al coronavirus- en el recinto Berlin Messe, de la capital alemana, y el evento, incluidas también las presentaciones virtuales, dará comienzo el próximo jueves 3 de septiembre y terminará el sábado 5 de septiembre.



A diferencia de años anteriores, varias empresas tecnológicas importantes como Samsung, Acer, Philips TV y Harman ya han confirmado que no asistirán a IFA 2020 y en algunos casos llevarán a cabo eventos paralelos a la feria.



JUEVES 3



El fabricante de procesadores estadounidense Qualcomm será el primero en celebrar una conferencia en esta edición de la feria IFA. Su evento, que tendrá lugar a las 10.00 de la mañana y será virtual y pregrabado, estará protagonizado por sus procesadores para móviles Snapdragon y soluciones para conectividad 5G.



La surcoreana LG ha sido otra de las empresas tecnológicas que han confirmado su participación en la IFA 2020. Su presentación se iniciará a las 11.00 de la mañana en horario español peninsular y será virtual.



En ella, LG mostrará su nueva visión para el hogar del futuro a través de un vídeo interactivo y un 'stand' virtual con todas las novedades de producto bajo el lema 'Life's Good from Home'. También presentará sus soluciones para la purificación de aire en forma de mascarillas y sus productos de gama blanca, que incluyen nuevos frigoríficos que desinfectan por luz ultravioleta.



El fabricante chino TCL será otro de los protagonistas del primer día de IFA 2020, con su presentación, que tendrá lugar a las 13.00 del mediodía con un evento presencial emitido también en 'streaming'. En ella revelará entre otras novedades su último procesador audiovisual inteligente así como otros accesorios inteligentes para el hogar.



La china Huawei ha confirmado también su participación en IFA 2020, en una presentación que comenzará a las 14.15 del mediodía. No se espera que se presenten grandes dispositivos, pero sí nuevos auriculares inalámbricos FreeBuds o el procesador propio procesador Kirin 9000 con soporte para 5G que montará el próximo Mate40 -esta última novedad podría resultar afectada por el bloqueo de Estados Unidos y la imposibilidad de fabricar chips Kirin desde el 15 de septiembre-.



VIERNES 4



La marca china Honor, del ecosistema de Huawei, será una de las encargadas de abrir las segunda jornada de IFA 2020 con su presentación, que comenzará a las 11.25 de la mañana y será presencial.



La compañía asiática ha confirmado que en su evento presentará innovaciones que "repiensan y rediseñan la nueva normalidad", y entre ellas se esperan nuevos 'smartphones', tabletas, ordenadores portátiles y 'wearables'.



Por su parte, la también china Realme ha elegido el segundo día de IFA 2020 para su evento, que empezará a las 12.25 del mediodía y será presencial desde la feria, pero también será retransmitido en 'streaming'.



Esta será la primera participación en IFA de Realme, que lleva en Europa desde el pasado octubre y tiene su sede continental en Madrid. En ella dará a conocer su nueva estrategia de marca y de



productos bajo su lema 'Dare to Leap', con móviles 5G y que tiene como objetivo lanzar cien dispositivos IoT, 50 de ellos compatibles con los cuatro hubs principales (smart TV, auriculares y altavoces inteligentes y smartwatch).