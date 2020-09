Poca afluencia en protesta contra López Obrador en la capital mexicana

Organizaciones sociales protestan contra la gestión del presidente Andrés López Obrador este martes en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

México, 1 sep (EFE).- Algunas decenas de personas marcharon este martes por la Ciudad de México en protesta contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien presentó este mismo día el informe de su segundo año de mandato.

Personal médico, trabajadores de la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex y deceneas de manifestantes recorrieron la céntrica avenida paseo de Reforma hasta llegar al Zócalo capitalino, donde se encuentra el Palacio Nacional.

En la marcha pidieron que López Obrador cambie sus estrategias de Gobierno y aseguraron que estos dos años que ha estado en el poder no mejoraron la situación para mucho ciudadanos, e incluso la empeoraron.

Entre el personal sanitario presentes se encontraba un enfermero del Hospital Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca (al sureste de Ciudad de México), Fabián Infante, que reclamó al mandatario cumplir con las promesas que le hizo a su sector en campaña, y más ahora que se han vuelto indispensables para el país por la pandemia.

"(López Obrador) está ignorando el sector salud que se convirtió en estratégico, nos llamaron héroes en todo el mundo. (...) Hoy vamos a Palacio Nacional a decirle al presidente que su informe desgraciadamente falta a la verdad, que está incompleto y que sus compromisos de campaña no han sido cumplidos", expresó el enfermero a Efe.

A pesar de los estragos de la pandemia de coronavirus, el presidente presentó este martes con triunfalismo y sin autocrítica el informe de su segundo año de mandato, en el que dijo haber exhibido una fórmula "única en el mundo" de gobernar.

"Estamos enfrentando la crisis económica provocada por la pandemia con una fórmula distinta, peculiar, heterodoxa, única en el mundo", expresó el mandatario en un reducido acto en el Palacio Nacional previo a enviar el informe al Congreso, como cada 1 de septiembre.

Un informe sin duda marcado por las 65.000 muertes y los 600.000 contagios de COVID-19, así como el desplome un 18,7 % del PIB en el segundo trimestre del año, que no han movido ni un ápice la convicción del presidente de que está llevando a cabo la "cuarta transformación" del país, después de la independencia, las reformas liberales y la revolución.

El pasado domingo alrededor de un centenar de manifestantes del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) procedentes de al menos 22 estados de México realizaron protestas en Ciudad de México -en los alrededores del céntrico monumento a la Revolución- para exigir la renuncia de López Obrador tras la publicación del informe.