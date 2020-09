Paty Manterola: "La música y la actuación son las dos piernas de mi carrera"

Fotografía sin fecha cedida por Televisa que muestra a la actriz y cantante mexicana Patricia Manterola. EFE /Televisa /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

México, 1 sep (EFE).- La actriz y cantante mexicana Patricia Manterola disfruta de sus talentos alternando su regreso a la música con su trabajo como actriz en televisión, y asegura que, en tiempos de encierro, los televidentes podrán empatizar más con los personajes de la producción "Renta congelada" en su tercera temporada.

"La música y la actuación son las dos piernas de mi carrera profesional, en las dos me siento muy fuerte y completa. He podido ir alternando proyectos que me permiten estar en ambas y ahorita estoy agradecida de darle vida a personajes como Delia y estoy feliz de estar de vuelta a la música", aseguró Manterola en una entrevista con Efe.

El próximo 3 de septiembre en el canal Las Estrellas de Televisa se estrenará la tercera temporada de "Renta congelada", una serie que retrata una cómica historia de dos parejas desconocidas que tienen que vivir en la misma casa por al menos cinco años por problemas legales.

Sin embargo, en esta nueva temporada dos personajes desaparecerán y llegarán otros dos, encarnados por José Eduardo Derbez y Adriana Montes de Oca, que incrementarán la comicidad y la discordia en la casa.

"En esta tercera temporada el conflicto viene más grande: en el final de la segunda Fernando (Juan Diego Cobarrubias) y Ana (Regina Blandón) se van, y en esta entra una nueva pareja a la casa, Nico (José Eduardo) y Sam (Adriana) con dos personajes maravillosamente escritos", aseguró Manterola.

Según adelanta, el personaje de Derbez es la "persona más coda del planeta", mientras que Sam es una mujer que tiene una obsesión por la limpieza, por lo que tendrá varios problemas con Puerqui (Rodrigo Murray), el esposo de Delia (Patricia Manterola).

Es por eso que desde el punto de vista de la actriz, la cuarentena y la convivencia impuesta que se ha dado a raíz de la pandemia mundial a causa del coronavirus, el público podrá entender a los personajes mejor que antes.

"Al estar 24/7 con las mismas personas se exponen muchas cosas que no te gustan de tu personalidad, independientemente que sean tus seres queridos, empiezan a surgir emociones y reacciones que muchas veces crean conflictos y precisamente es algo que se marca en esta temporada, yo creo que va a haber una empatía muy especial", apuntó.

Pero no todo será conflicto esta temporada, pues el personaje de Delia pasará por situaciones buenas con las que Manterola asegura que "regresará a la realidad" y dejará un poco de lado la fantasía y la superstición en donde siempre vive.

"Vienen momentos muy bonitos porque los personajes están muy afianzados, para mi personaje viene un momento muy especial, va a venir un niño que entra a esta historia, una boda, cosas muy bonitas", contó la actriz.

Y apunta que en lo único que se parece a Delia en la vida real es en las ganas de paz que tanto añora su personaje en "Renta Congelada".

MÚSICA PARA ALEGRAR EN TIEMPOS DIFÍCILES

Recientemente Manterola regresó a la música con su sencillo "A romper la noche", un tema con el que se adentró en el género urbano con el que buscaba brindar felicidad a sus seguidores en los tiempos tan adversos en los que nos encontramos.

Con esa consigna, la cantante se ha mantenido en este encierro componiendo desde su estudio en casa y asegura que serán más constantes sus lanzamientos de mucha música positiva.

"El 18 de septiembre viene mi siguiente sencillo, es una canción que escribí en pandemia, se hizo pensando en estos momentos difíciles. Se llama 'Canción pa' levantarte', para que salgamos de esta época lo más fortalecidos posible", explicó.

Para la actriz, una de las satisfacciones más importantes que le ha dado su trabajo es el acercarse a las generaciones más jóvenes con sus nuevos temas, por lo que espera seguir haciendo más música para ellos.