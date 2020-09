Paraguay plantea un presupuesto para un 2021 "austero" ante el impacto de la pandemia

Benigno López, ministro de Hacienda de Paraguay. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 1 sep (EFE).- El Gobierno de Paraguay presentó este martes ante el Congreso el proyecto del Presupuesto de la Nación (PGN) para 2021, con un plan de gasto de 85,7 billones de guaraníes (unos 12.100 millones de dólares), un 0,6 % menos que lo aprobado inicialmente para este año.

El ministro de Hacienda, Benigno López, señaló que se trata de un presupuesto elaborado "con mucha responsabilidad", para el que se ha tenido en cuenta el impacto económico del coronavirus y unas estimaciones de caída en la recaudación tributaria de 900 millones de dólares.

"El presupuesto es menor al presupuesto actual. Está basado en los ingresos esperados, que son en números generales similares a los ingresos generados en 2018, o sea que los gastos tienen que estar acorde", expuso López.

El proyecto de Hacienda para 2021 sigue una "política de ajuste presupuestario" en la que no se contemplan aumentos salariales para los funcionarios ni nuevas contrataciones de personal en el sector público, aunque se permitirá la entrada de un nuevo funcionario por cada dos jubilaciones.

Este presupuesto austero, como insistieron desde Hacienda, buscará "financiar la necesidad de los sectores sociales" más afectados por la pandemia, con atención a la Educación, la Salud y la Protección Social.

La partida destinada al Ministerio de Educación y Ciencias será de 7 billones de guaraníes (991 millones de dólares) y la del Ministerio de Salud de 5,8 billones de guaraníes (819 millones de dólares).

Para financiar el presupuesto de 2021, Hacienda contempla una emisión de deuda de 600 millones de dólares y la cartera espera contar con la autorización legal para lograr una administración de pasivos de hasta 500 millones de dólares para los vencimientos de 2023 en adelante.

El viceministro de Administración Financiera, Óscar Llamosas, explicó durante la presentación del proyecto que parte de esos 600 millones de dólares se destinarán al pago de los compromisos que vencen en 2021 y otra parte irá destinada a la inversión pública "como fuente generadora de empleo y recuperación económica".

El Ejecutivo paraguayo ha confiado una parte importante de su recuperación pospandemia a la inversión en vivienda e infraestructuras.

Para este 2021, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones recibirá 4,7 billones de guaraníes (664 millones de dólares) y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat algo más de 457.500 millones de guaraníes (64 millones de dólares).

"Puede atender mínimamente las necesidades, los bienes y servicios que entregan las distintas entidades a la ciudadanía y sostener los programas sociales, pero sí va a requerir un esfuerzo importante de cada una de las entidades a la hora de optimizar los recursos que les fueron asignados", comentó Llamosas sobre el presupuesto planteado.

Además, el viceministro recalcó que el presupuesto se elaboró con unas "proyecciones macroeconómicas" que todavía muestran "un alto margen de volatilidad".

Hacienda estimó que para el 2021 la economía paraguaya mostrará una tendencia de crecimiento del 5 %, con una inflación proyectadas del 3,8 % y un tipo de cambio de 7.092 guaraníes/dólar.

AUMENTO DEL DÉFICIT

Si bien el proyecto presentado por Hacienda se ajusta a la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece un tope para el déficit fiscal anual de la Administración Central que no supere el 1,5 % del producto interno bruto (PIB) estimado para ese año fiscal, el ministro de Hacienda avanzó que es "imposible" que pueda ser mantenido.

"Nosotros vamos a terminar con un déficit del 7 % este año y volver al 1,5 % sería parar toda la economía", manifestó.

El ministro señaló que solicitarán al Congreso que autorice un déficit fiscal de hasta el 4 % para 2021 y volver "en tres o cuatro años" al 1,5 %

"Este es un presupuesto muy rígido que no tiene espacio para inversiones si es que no se hacen esas modificaciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal", dijo López.