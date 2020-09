Osaka necesita tres sets antes de superar a su compatriota Doi

La tenista japonesa Naomi Osaka. EFE /EPA /JASON SZENES

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 31 ago (EFE).- La tenista japonesa Naomi Osaka, cuarta cabeza de serie, debutó este lunes por la noche en el Abierto de Estados Unidos y necesitó de tres sets antes de imponerse por 6-2, 5-7 y 6-2 a su compatriota Misaki Doi bajo las luces de la pista central Arthur Ashe, pero sin espectadores.

Osaka, campeona del US Open 2018, disfrutó de un regreso triunfal al Arthur Ashe Stadium, pero ante tuvo que hacer un trabajo extra que le puso en la segunda ronda, donde tendrá de rival a la italiana Camila Giorgi, quien ganó por 2-6, 6-1 y 7-5 a la belga Alison Van Uytvanck después de una hora y 52 minutos de acción.

La exnúmero uno del mundo jugaba su primer partido desde que se retiró de las finales del Premier 5 de Cincinnati durante el fin de semana debido a una lesión en un tendón de la pierna izquierda, pero mostró pocos efectos negativos cuando derrotó a Doi en dos horas y dos minutos bajo las luces del Arthur Ashe.

La manera como jugó Osaka incrementó aun más las sospechas que la retirada de la final de Cincinnati que tendría que haber jugado contra la bielorrusa Victoria Azarenka pudo haber tenido otro tipo de connotaciones en las que está envuelta la tenista japonesa.

Osaka respondió siempre bien a los golpes zurdos de Doi, de 29 años, y además también se atrevió a hacer varios ganadores de los que normalmente no acostumbre a realizar con su juego de control desde el fondo de la pista.

Osaka, aunque cedió el segundo set, siempre estuvo en el control del partido y lo hizo al conseguir 25 golpes ganadores con 38 errores no forzados por 17 y 38, respectivamente, de Doi.

Mientras que la excampeón del Abierto, dominó con su saque al colocar seis 'aces' con una doble falta, por cuatro que cometió Doi y apenas hizo un saque directo.

El triunfo permitió a Osaka unirse al resto de las cabezas de serie favoritas que vieron acción como las checas Karolina Pliskova, primera cabeza de serie, y Petra Kvitova, sexta, junto a la croata Petra Martic, octava y la estonia Anett Kontaveit, decimocuarta.