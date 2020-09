ONU.- EEUU veta una resolución del Consejo de Seguridad sobre terroristas extranjeros al no contemplar su repatriación

01/09/2020 La embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Kelly Craft. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL LUIZ RAMPELOTTO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos ha vetado esta lunes una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el enjuiciamiento, así como de la posible rehabilitación y reinserción de terroristas extranjeros, ya que el texto no abordaba la repatriación, "crucial", ha explicado Washington, para acabar con "las semillas del terror futuro".



La propuesta, lanzada por Indonesia y que ha contado con el visto bueno del resto de miembros del Consejo de Seguridad, ha sido calificada como "peor que ninguna resolución" por parte de la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Kelly Craft.



"Estados Unidos da ejemplo trayendo de vuelta a sus ciudadanos y procesándolos cuando sea apropiado. Todas las naciones deben asumir la responsabilidad cuando sus ciudadanos se dedican al terrorismo", ha explicado Craft a través de un comunicado.



Craft ha señalado que "es incomprensible" que el resto del Consejo de Seguridad esté "satisfecho", ha dicho, con una resolución "que ignora las implicaciones de seguridad que supone dejar a los terroristas extranjeros planear su fuga de los limitados centros de detención".



Estados Unidos ha mostrado en otras ocasiones su desacuerdo en esta materia con algunos de sus socios internacionales, como Gran Bretaña y Francia, quienes prefieren que sus ciudadanos acusados de terrorismo sean juzgados en aquellos países donde cometieron sus crímenes.



En ese sentido, la embajadora de Estados Unidos en la ONU ha criticado esta actitud ya que la situación de los terroristas y sus familias "es fácilmente ignorada" cuando el problema se traslada a otros lugares.



Craft ha sentenciado que "Estados Unidos no participará en una farsa tan cínica y deliberadamente inconsciente", ya que "no abordar de frente la importancia de la repatriación perpetuará inevitablemente el problema del terrorismo".



Hace una semana, Estados Unidos volvió a evidenciar las diferencias que arrastra desde hace tiempo con el Consejo de Seguridad, que rechazó sus intentos por prorrogar las sanciones internacionales contra Irán.