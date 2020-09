NIH: Datos no avalan la terapia de plasma respaldada por Trump

(Bloomberg) -- Un panel de expertos convocado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos desacreditó una autorización de emergencia emitida hace unos días por la Administración de Alimentos y Medicamentos, diciendo que no hay evidencia suficiente para recomendar el uso de plasma convaleciente en pacientes hospitalizados con coronavirus.

En la escalada de una disputa entre agencias federales, los asesores de los NIH dijeron que el análisis de un estudio no mostró “ninguna diferencia en la supervivencia general a los 7 días” entre aquellos que recibieron plasma con alto contenido de anticuerpos.

Esa afirmación contradice las declaraciones entregadas en una conferencia de prensa por el titular de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de EE.UU., quien dijo que el plasma convaleciente podría reducir las muertes en 35%.

“Actualmente no hay datos de ensayos clínicos aleatorios con información adecuada y bien controlados que demuestren la eficacia y seguridad del plasma convaleciente para el tratamiento del covid-19”, señaló el grupo de los NIH en un comunicado. “No hay datos suficientes para recomendar o desaconsejar el uso de plasma convaleciente para el tratamiento del covid-19”.

La FDA otorgó una autorización de emergencia para el plasma convaleciente el 23 de agosto, un día antes de la convención nacional republicana.

En una entrevista, Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, negó que las nuevas directrices fueran una respuesta a la medida de la FDA. “El panel de directrices no salió a criticar a nadie ni a nada”, dijo. “Fueron neutrales” sobre el uso de plasma en pacientes con coronavirus.

Nota Original:U.S. Advisers See No Data to Support Trump-Backed Plasma Therapy

