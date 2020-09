MLS: Minnesota anuncia el fichaje del argentino 'Bebelo' Reynoso

El Minnesota United de la liga de fútbol norteamericana (MLS) hizo oficial este martes la contratación del mediocampista argentino Emanuel 'Bebelo' Reynoso, culminando varias semanas de negociaciones con Boca Juniors.

"Ha sido un proceso bien largo, pero estamos felices de haberlo finalizado. Sentimos que ahora tenemos a uno de los mejores jugadores en la liga" se felicitó el entrenador de Minnesota, el inglés Adrian Heath, en un comunicado.

"Hemos estado pendientes de él por al menos un año", afirmó. "Él ha tenido otras ofertas, pero se mantuvo en que quería estar aquí".

La franquicia de la MLS no dio detalles del contrato de Reynoso, quien ocupará una plaza de jugador franquicia. Según medios argentinos y estadounidenses, el monto del traspaso se sitúa entre los cuatro y cinco millones de dólares.

"Me gusta mucho la liga porque está creciendo día a día", dijo Reynoso. "Cuando supe del interés del club, comencé a averiguar tanto del equipo como de las infraestructuras, y no lo dudé ya que tanto la ciudad como el equipo me habían gustado mucho".

En el club 'xeneize' el mediocampista conquistó tres títulos (Superligas de 2017-18 y 2019-20 y Supercopa en 2019) pero nunca llegó a afianzarse como titular indiscutible.

El Minnesota United,, cuyo otro jugador franquicia es el eslovaco Jan Gregus, se integró en la MLS en 2017 y en 2019 consiguió acceder a sus primeros playoffs, cayendo en la primera eliminatoria.

gbv/gfe