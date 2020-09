Mertens gana con facilidad a Siegemund y pasa a la segunda ronda de Abierto de EE.UU.

En la imagen un regitro de la tenista belga Elise Mertens, quien se impuso 6-2 y 6-2 a la alemana Laura Siegemund y accedió a la segunda fase del Abierto de Estados Unidos. EFE/Jason Szenes/Archivo

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 1 sep (EFE).- La tenista belga Elise Mertens, decimosexta cabeza de serie, logró este martes su pase a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos al vencer con facilidad por 6-2 y 6-2 a la alemana Laura Siegemund, 64 del mundo.

Mertens, de 32 años, apenas necesitó una hora y 26 minutos para conseguir la victoria, la segunda en los dos enfrentamientos que han tenido en el WTA Tour.

Su dominio del juego desde el fondo de la pista, con un resto que le permitió hacer cuatro 'break' y la seguridad del saque, no lo cedió ninguna vez Mertens, que el año pasado alcanzó los cuartos de final.

Mertens, que la pasada semana llegó a las semifinales del Premier 5 de Cincinnati y juega su quinto Abierto de Estados Unidos, acabó el partido con tres 'aces' y dos dobles faltas, comparadas a las cuatro de Siegemund, de 32 años, que no puso ningún saque directo.

La belga logró nueve golpes ganadores con 15 errores no forzados, mientras que Siegemund tuvo 18 y 26, respectivamente.

La rival de Mertens en la segunda ronda será la ganadora del partido que este martes van a disputar la española Sara Sorribes contra la estadounidense Claire Liu, quien llegó al cuadro principal como comodín.