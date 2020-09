Mayorga dice que jugar bien con Pumas le facilitará el camino a la selección

El jugador de Pumas Alejandro Mayorga (i) disputa el balón con Fernando González (c) y con Francisco Ochoa (d) de América en el Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad de México. EFE/José Méndez/Archivo

México, 1 sep (EFE).- Alejandro Mayorga, defensa de los Pumas, aseguró este martes que jugar bien en su equipo le facilitará el camino a un llamado a la selección mexicana que dirige el argentino Gerardo 'Tata' Martino.

"Hay mucha calidad de jugadores, y el hecho de estar en un equipo grande como Pumas te brinda esa posibilidad", confesó el zaguero mexicano en una rueda de prensa.

Mayorga tiene 23 años, debutó con Chivas en el Apertura 2017 y llegó a los Pumas para el Clausura 2020, torneo en el que fue titular en los 10 juegos que duró el certamen antes de que se suspendiera por la COVID-19.

Pumas es tercero en el Apertura con 13 puntos. Es el único equipo que se mantiene invicto en la liga, lo cual destacó Mayorga como un plus para lograr un llamado de Martino.

"También ayuda el buen paso que lleva el equipo, estamos en tercer lugar con muchas posibilidades para mantenernos entre los primeros dos de la tabla. Eso abre las puertas a un llamado", dijo.

A unos días de iniciar el certamen, Pumas sufrió la renuncia del entrenador español Míchel, razón por la cual el equipo recibió críticas de los medios que no les auguraron éxito en el torneo.

El argentino Andrés Lillini, director de fuerzas básicas de los felinos, asumió el cargo de entrenador y siete jornadas después el equipo está invicto en el tercer lugar, algo que ponderó Mayorga.

"Se habló al inicio del torneo de Pumas con comentarios negativos, pero nos dedicamos a hacer lo que nos toca, trabajamos bien bajo las órdenes del profe Andrés. Ésa es la mejor manera de callar bocas, más allá de salir a declarar o hablar", señaló.

El zaguero subrayó que no varía tanto el trabajo que realizaban con el español Míchel, al que hoy hacen con Lillini.

"No hay grandes diferencias, ya con Míchel trabajábamos de gran manera, y se ha dado continuidad con el profesor Andrés y esa es la clave, la continuidad y el trabajo para el buen paso del equipo".

Mayorga reconoció que no pueden pensar que ya cumplieron algún objetivo cuando aún falta torneo por recorrer.

"Es pronto para hablar de Liguilla, hay grandes posibilidades de estar ahí, pero vamos a mitad de torneo, tenemos buena cantidad de puntos y si mantenemos este paso claro que podemos pensar en alcanzarla, pero aún no hemos logrado nada", concluyó.

Pumas recibirá el próximo sábado al Puebla en la octava fecha del torneo.