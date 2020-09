Manuel Pellegrini: "Es un buen calendario para nosotros"

ntrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini (c), entre los jugadores Martín Montoya (i) y Nabil Fekir (d), durante el entrenamiento esta mañana. EFE/ Raúl Caro./Archivo

Sevilla, 1 sep (EFE).- El técnico chileno del Betis, Manuel Pellegrini, ha afirmado este martes que el calendario de su equipo para la próxima temporada le parece "bien" y "bueno" porque, entre otros motivos, "hay que jugar con todos" y en las nueve primeras jornadas ya lo habrán hecho "con los equipos más poderosos".

Pellegrini ha hecho, en declaraciones al club, un primer análisis del calendario liguero desde Marbella (Málaga), donde su equipo afronta desde este lunes una segunda fase de la concentración con las caras nuevas del portero chileno Claudio Bravo y el lateral diestro Martín Montoya, y a la espera de la llegada del tercer refuerzo verdiblanco, el central Víctor Ruiz.

"Me parece bien, hay que jugar contra todos y en las nueve primeras fechas ya habremos jugado con los equipos más poderosos, Real Madrid, Atlético de Madrid, Valencia, Barcelona", dijo el chileno de una Liga que su equipo comenzará el fin de semana del12/13 de septiembre en Mendizorroza ante el Alavés.

No quiso el técnico de Santiago entrar a analizar encuentros como el derbi ante el Sevilla porque, según explicó, su filosofía es centrarse en un partido y luego en el siguiente y, en su momento, concentrarse en los "más especiales", como es el caso del de máxima rivalidad sevillana.

Sobre el desarrollo de la pretemporada bética, Pellegrini se mostró satisfecho tras concluir una primera fase de trabajar "mucho físicamente" y adentrarse ahora en una segunda de hacerlo más con los partidos y en jugar más minutos con los que van "reduciendo más el plantel a la realidad".

Tuvo también palabras para su compatriota Claudio Bravo, quien ha llegado libre desde el Manchester City inglés y que ha venido a reforzar la portería bética, una de las señaladas en la sangría defensiva de la pasada temporada, en competencia con Joel Robles y, hasta el momento y de no mediar salida, con Dani Martín.

"Claudio no era la única alternativa, pero es muy buena alternativa. Tiene una vasta trayectoria y está acostumbrado a jugar en equipos grandes obligados a salir a ganar desde el primer minuto. Su experiencia y entidad va a ser muy positiva para el grupo y para la competencia con Joel (Robles)", dijo Pellegrini, seguro de lograr con ambos porteros "una valla segura".