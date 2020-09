Mantel concluye su trilogía sobre "el hombre más importante de Inglaterra"

Imagen cedida por Destino de la escritora Hilary Mantel.

Madrid, 1 sep (EFE).- Cuando Hilary Mantel comenzó a escribir "En la corte del lobo" (2009), no pensaba que su interés por Thomas Cromwell pudiera convertirse en una trilogía, pero con cada libro que escribía le surgían más preguntas. Tras más de una década de trabajo, cierra esta historia con "El trueno en el reino".

"Terminando de escribir los libros aún veía interesantes enigmas y misterios sin explicación" en torno a Cromwell, estadista y poderoso miembro de la corte inglesa de los Tudor. "Después del rey Enrique VIII, era el hombre más importante de Inglaterra, y también de Europa", ha asegurado Mantel en una entrevista telefónica con EFE.

"Creo que es muy importante para una novela histórica encontrar un tema del que no te canses y que te motive, y yo lo encontré aquí", en la figura de "un hombre muy inteligente y original".

"El trueno en el reino", publicada este martes por Destino, habla de los últimos cuatro años de vida de Thomas Cromwell (1536-1540). Desde la ejecución de Ana Bolena, esposa de Enrique VIII, hasta el arresto y la decapitación del propio protagonista de la trilogía, este "siguió alcanzando más poder y el rey confiaba todavía más en él".

"En esos cuatro años tuvo que negociar situaciones, nacionales e internacionales, cada vez más complejas. Lo que pasaba en la vida de Enrique era igual de crucial para la carrera de Cromwell", ha explicado Mantel sobre una etapa en la que Juana Seymour, reina consorte, fue madre de Eduardo VI y murió, hecho que dio paso al cuarto matrimonio del rey.

Desde que lo estudiara en el instituto, la inteligencia y la originalidad del estadista inglés llamaron la atención de Mantel.

"Su imagen era una caricatura y yo quería encontrar algo más detrás de eso", ha justificado la escritora, que lleva trabajando más de quince años en la "complejidad de un ser humano completo, un personaje no canónico", al que es difícil definir: "No fue ni un héroe ni un villano. Si hubiera sido uno de los dos, habría acabado la trilogía en un par de años".

Publicados los tres libros, Mantel trabaja ahora en la adaptación teatral de "El trueno en el reino", que espera que esté lista para el próximo año, tras el éxito cosechado sobre las tablas por "En la corte del lobo" ("Wolf Hall") y "Una reina en el estrado" ("Bring Up the Bodies", 2012).

Por su parte, la BBC ha confirmado que también habrá una nueva temporada de "Wolf Hall", la serie basada en los dos primeros libros de la trilogía.

Thomas Cromwell llamó la atención de Hilary Mantel desde que conoció su personalidad. Pero fue pensando en el quinto centenario de la coronación de Enrique VIII, celebrado en 2009, cuando la autora pensó que sus libros podrían "ser una conmemoración nacional": "Después de varios años, me dije 'ahora o nunca'", ha argumentado.

Aquella decisión le ha brindado, gracias a sus dos libros anteriores, sendos premios Booker, uno de los galardones literarios más prestigiosos en lengua inglesa que nadie antes que ella había obtenido por segunda vez.

"Es lo último en lo que pienso", ha afirmado Mantel sobre la posibilidad de alzarse con un tercer Booker por "El trueno en el reino".

"Creo que la mejor opción para una escritora es poner siempre toda tu emoción y tus pensamientos en tus nuevos libros, porque es lo que está en tu mano". Así, de sus pensamientos sobre Cromwell nació la trilogía que la ha consagrado como una de las grandes escritoras inglesas del momento.

Mercedes Ortuño Lizarán