Maduro dice que indultó a opositores para favorecer "participación electoral"

Caracas, 1 sep (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo ese martes que otorgó indultos a 110 diputados y dirigentes opositores para favorecer la participación electoral en las parlamentarias del próximo 6 de diciembre, a las que el grueso de sus detractores han dicho que no se presentarán y tachan como una "farsa".

"(Firmé) el indulto para avanzar en el diálogo, para avanzar en la creación de condiciones que permitan la más amplia participación electoral, para avanzar en la creación de confianza", dijo Maduro durante un acto de trabajo transmitido por la televisión estatal VTV.

"Uno hace la paz con su enemigo", añadió el mandatario, antes de reconocer que muchos de sus simpatizantes "se indignaron" por las medidas de gracia que él, sin embargo, defendió como una "medida política".

El lunes, Maduro otorgó, vía decreto, el indulto de 110 personas, 25 de ellas diputados opositores que reconocen al dirigente Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, lo mismo que medio centenar de Gobiernos.

Entre el más de un centenar de personas que recibieron la medida de gracia, 50 estaban en prisión y sobre el resto pesaban otras acusaciones, en si mayoría no juzgadas ni procesadas.

En la lista de beneficiados también se encuentran dirigentes sociales, sindicalistas, periodistas y otros actores sociales detenidos y acusados de diversos delitos.

Las primeras liberaciones ocurrieron la misma noche del lunes, mientras que en la tarde de hoy al menos dos opositores, el colaborador de Guaidó Demóstenes Quijada y el periodista y antiguo aliado del chavismo Nicmer Evans, abandonaron la prisión.

Maduro también dijo hoy que firmó los indultos pese a haber sufrido "golpes, contragolpes, agresiones (y) atentados con drones".

"Y ese Maduro, que no se ha dejado presionar, ni se deja presionar por nada ni nadie, firmó el indulto", agregó.

La medida ha recibido diversas interpretaciones puesto que muchas de las personas que se encuentran en esa lista de 110 no habían sido condenadas y, en ocasiones, sus casos ni siquiera habían comenzado a ser juzgados, por lo que la figura del indulto, perdón jurídico concedido por el presidente, no debía aplicarse.

La ONG Foro Penal, que defiende a muchos de los considerados presos políticos en Venezuela, dijo el lunes que de la lista de indultados "solo 50 están actualmente privados de libertad", mientras que el resto estaba asilado, exiliado o en la clandestinidad.