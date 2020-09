Luis Pérez afronta con "mucha ilusión" su oportunidad de jugar en Primera

El lateral derecho Luis Pérez, procedente del CD Tenerife, durante su presentación este martes como nuevo jugador del Real Valladolid. EFE/Nacho Gallego

Valladolid, 1 sep (EFE).- El lateral derecho del Real Valladolid Luis Pérez ha admitido, durante su presentación como jugador del equipo blanquivioleta, que afronta una nueva etapa, en la que podrá jugar en primera división, "con mucha ilusión" y con el objetivo de "trabajar desde la humildad".

En rueda de prensa telemática, el jugador ha señalado que la acogida en el vestuario "ha sido muy buena y fácil", porque "ya conocía a compañeros" y, por ello, ha mostrado su alegría de estar en Valladolid, donde ha cogido "una buena dinámica con el grupo".

También ha explicado que las sensaciones en los partidos amistosos que ha disputado el Real Valladolid "han sido buenas" y considera "un orgullo estar en la máxima categoría y aprender de los mejores".

"Espero ir cogiendo ritmo para adaptarme a la nueva categoría, y mi objetivo es trabajar, aprender de los compañeros, demostrar mi valía e intentar jugar y, a partir de ahí, trataré de hacerme con el puesto, porque quiero devolver toda la confianza que han depositado en mí", ha precisado.

Aunque la plantilla aún no está cerrada y es muy probable que llegue alguien más para el puesto que ocupa, ha advertido de que "no" le preocupa esta circunstancia, ya que el entrenador, Sergio González, le ha dado "confianza" y solo espera "aprovechar al máximo la oportunidad de jugar en Primera".

Según ha comentado, "estar en la máxima categoría es el sueño de cualquier futbolista" y se ha mostrado confiado en poder aportar su "rapidez", ya que es un jugador "que no para de subir y bajar durante los 90 minutos" y, además, es "bastante ofensivo, sin descuidar la defensa, que es la seña de identidad de este equipo".

Por su parte, el director deportivo de la entidad blanquivioleta, Miguel Gómez, ha señalado que Luis Pérez es un jugador al que se ha estado siguiendo "desde hace dos años", y le conoce "desde que tenía doce".

Llegaba "con una buena situación contractual y con un perfil interesante, ya que se trata de un jugador supercompetitivo, que ha progresado mucho", de ahí que haya mostrado "mucha esperanza en que llegue para luchar por su puesto", ha concluido.