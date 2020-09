Los rostros del día en Venezuela: 9 indultados y un ausente

Fotografía de archivo fechada el 14 de octubre de 2017 que muestra al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Freddy Guevara, durante una rueda de prensa en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

Caracas, 31 ago (EFE).- En un acto sin precedentes, el presidente Nicolás Maduro firmó este lunes un decreto por el que se indulta a 110 personas, entre ellos diputados encarcelados, exiliados o con inmunidad allanada, periodistas y activistas arrestados, acusados por diversos delitos y considerados por la oposición y la comunidad internacional "presos políticos".

A continuación, 10 de los rostros más representativos de la decisión de Maduro.

Freddy Guevara: Diputado de 34 años y miembro de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, comenzó su carrera política como dirigente estudiantil, al igual que muchos otros líderes opositores.

El 4 de noviembre de 2017, cuando era vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), se refugió en la residencia del embajador chileno en Caracas tras la decisión tomada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de retirarle la inmunidad parlamentaria y autorizar un juicio en su contra por delitos de instigación pública, entre otros, en las protestas de ese año.

Miguel Pizarro: También diputado pero del partido Primero Justicia, del que forma parte Henrique Capriles. Dio sus primeros pasos en el movimiento estudiantil. Actualmente, es el comisionado de Juan Guaidó para los Derechos Humanos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Su inmunidad la levantó la Asamblea Nacional Constituyente, un cuerpo compuesto solo por chavistas que ha asumido poderes del Estado. Está acusado de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada por el conato de rebelión militar que lideró Guaidó el 30 de abril de 2019.

Gilber Caro: El diputado de Voluntad Popular de 46 años cumple actualmente su cuarta estancia en prisión, aunque la primera vez fue por motivos que nada tienen que ver con la política. Sus tres primeros arrestos se produjeron entre 2017 y 2019.

Caro fue detenido el pasado diciembre, no se conocen las acusaciones que pesan sobre él y su entorno ha denunciado que ha sufrido torturas, en su centro de detención, "ni siquiera se puede levantar (por) completo porque estaba bajo una escalera y desprovisto de luz, agua y comida", según su abogada.

Henry Ramos Allup: Con 76 años, es no solo el más veterano, sino el líder de los socialdemócratas de Acción Democrática, uno de los partidos con más solera de Venezuela y vicepresidente de la Internacional Socialista.

Alcanzó una notable presencia al ser nombrado presidente de la AN en 2016 y poner rostro a la oposición en su retorno al Parlamento. Está también acusado de conspiración e instigación a la insurrección, por respaldar el levantamiento de Guaidó en 2019.

Roberto Marrero: El jefe de despacho y mano derecha de Juan Guaidó fue detenido el 21 de marzo de 2019, acusado de formar parte de una célula terrorista que, según el ministro de Interior, Néstor Reverol, "planificaba realizar un conjunto de ataques selectivos", para los que habría contratado "mercenarios colombianos y centroamericanos".

Tras ser detenido por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) durante una redada en su domicilio, fue llevado al Helicoide, sede del cuerpo de seguridad habilitada como prisión y considerada el mayor centro de tortura del país, donde lleva 521 días y permanecerá hasta que se haga efectivo el indulto.

Édgar Zambrano: Vicepresidente del partido Acción Democrática y diputado de la Asamblea Nacional, de la que fue primer vicepresidente entre el 5 de enero de 2019 y el 5 de enero de 2020, y presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la institución entre 2016 y 2018.

Fue detenido y encarcelado el 8 de mayo de 2019, acusado por la Fiscalía de haber cometido siete delitos, entre ellos el de traición a la patria y conspiración, en el marco del alzamiento militar del 20 de abril, liderado por Guaidó y al que la oposición denominó "Operación Libertad". Cuatro meses después logró la libertad condicional.

Renzo Prieto: Diputado de la AN por el partido Voluntad Popular, del que fue miembro Guaidó hasta el pasado enero, Prieto es uno de los rostros representativos más jóvenes de la oposición venezolana.

El parlamentario, quien ya había sido detenido y encarcelado en 2014, permaneció en prisión cuatro años, para volver a ser nuevamente capturado en marzo de este año, acusado de los delitos de financiamiento de terrorismo y promoción del odio, por los que permanece preso.

Freddy Superlano: Es diputado opositor por Voluntad Popular y fue presidente de la Comisión Permanente de Contraloría del órgano Legislativo hasta el 1 de diciembre de 2019, fecha en la que renunció a su cargo tras ser señalado por delitos de corrupción.

Desde esa fecha, se daba a Superlano por exiliado, aunque se desconocía su paradero real. Hoy, tras ser anunciado el decreto por el que fue uno de los agraciados por el indulto, se presentó en las puertas de la sede del Helicoide a brindar declaraciones a los medios de comunicación presentes.

Nicmer Evans: Periodista y politólogo, fundador del Movimiento por la Democracia y la Inclusión, formó parte de varios formaciones políticas, entre ellas, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el poder desde 1999, y por el que fue precandidato a diputado en el año 2010.

El pasado 13 julio, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) allanaron la casa de Evans, pero al no encontrarse en su domicilio, fue localizado posteriormente en otro lugar, donde fue informado de que estaba acusado de instigación al odio y fue apresado.

Juan Requesens: Es el gran ausente en la lista. El diputado de Primero Justicia salió de la cárcel el pasado viernes y fue trasladado a arresto domiciliario. Es el rostro de los considerados presos políticos y está acusado del intento de atentado contra el presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018.

Aunque se encuentre en su casa, sobre Requesens todavía pesan las mismas acusaciones, aunque su juicio, sobre el que hay múltiples denuncias de irregularidades, no se ha celebrado.