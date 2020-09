López Obrador dice que México saldrá de pandemia con sistema de salud fuerte

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece hoy su segundo informe de Gobierno, en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez

México, 1 sep (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes que su país saldrá de la pandemia de la COVID-19 con un sistema de salud fortalecido y que la enfermedad ha dejado dolor y tristeza pero también ha reforzado el amor de las familias y el humanismo de los trabajadores de la salud.

Al presentar su segundo informe de Gobierno, el mandatario apuntó que la pandemia "no es asunto político sino de salud pública" y por eso confió las decisiones en la materia a un equipo de profesionales con gran experiencia y capacidad con Hugo López-Gatell, quien es el encargado de la estrategia contra la pandemia en este país.

Hasta este lunes, México registraba 599.560 casos acumulados y 64.414 muertes.

"El coronavirus nos ha dejado dolor, tristeza y penurias pero también ha fortalecido el amor de las familias, ha demostrado el humanismo y la entrega de los trabajadores de salud y ha resaltado la conocida fraternidad de nuestro pueblo", expresó López Obrador en en el acto celebrado en el patio central del Palacio Nacional en la Ciudad de México.

"Es indudable que saldremos de la pandemia con un mejor sistema de salud", añadió.

López Obrador señaló que recibió el Gobierno, el 1 de diciembre de 2018, con 401 hospitales abandonados, saqueados o a medio construir y con un déficit de más de 200.000 profesionales sanitarios.

Dijo que en pocos meses, la pandemia inició en México a finales de febrero, su Gobierno ha reconvertido, con el apoyo de los Gobiernos estatales y de las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional 969 hospitales para atender pacientes con COVID-19 y se han instalado 32.203 camas generales y 10.612 camas con ventilador.

Además de que se han contratado unos 47.000 médicos generales, especialistas y enfermeras y otros trabajadores de la salud.

Recordó que México propuso ante la ONU una iniciativa para que los medicamentos y vacunas tengan carácter no lucrativo, además de que México participan en principales esfuerzos internacionales para desarrolla una vacuna contra la COVID-19.

López Obrador destacó el compromiso que el Gobierno de México concretó con la Universidad Oxford, con la firma AstraZeneca, con la fundación Carlos Slim y con el Gobierno de Argentina.

"Esperamos que ese acuerdo dé resultados desde noviembre y que podamos empezar aplicar la vacuna, a más tardar, a principios del año próximo de manera universal y gratuita", apuntó.

Dijo que la emergencia sanitaria mundial "ha planteado problemas muy graves para todos los países" y obliga a todos a repensar y a cambiar muchas cosas.

Además del tremendo dolor que ha causado la pandemia con casi 65.000 muertos en el país, el mandatario dijo que se ha comprobado que sus efectos son más graves si se padecen enfermedades como hipertensión, obesidad o diabetes.

"Por eso debemos cuidar nuestra alimentación y no consumir productos chatarra. Y, por salud, debemos practicar ejercicio y deporte para fortalecer nuestros sistema inmune y bajar de peso".