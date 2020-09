Liberan a un periodista venezolano y a un asesor de Guaidó tras ser indultados

El asesor del líder opositor Juan Guaidó, Demóstenes Quijada, habla con la prensa tras ser liberado hoy en Caracas Venezuela. EFE/Rayner Peña

Caracas, 1 sep (EFE).- El político venezolano Demóstenes Quijada, asesor del líder opositor Juan Guaidó, y el periodista Nicmer Evans fueron liberados este martes tras la medida de gracia concedida por el Gobierno a 110 personas, 50 de ellas encarceladas y consideradas como presos políticos por distintas organizaciones de derechos humanos.

Quijada, también con nacionalidad española, se encontraba preso en un centro de reclusión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas, de donde salió acompañado por parientes y abogados entre abrazos y saludos.

Fue detenido el pasado 2 de abril en Caracas junto a Maury Carrero, también asesor de Guaidó, por la DGCIM y su caso, según el Parlamento, está "repleto de ilegalidades y violaciones al debido proceso. La orden de allanamiento fue emitida luego de que fue realizado y su defensa legal no ha podido acceder a su expediente".

Tras abandonar el centro de reclusión y cubierto con una mascarilla tapabocas, dijo a periodistas que salió "como un hombre aún más formado en las exigencias de la vida", con ganas de seguir realizando su trabajo.

Acusado de terrorismo, asociación para delinquir, tráfico de armas y explosivos, aseguró que no tiene "daño físico" y que solo quiere pasar tiempo con su familia y seres queridos. "Es lo quiero hacer en este momento", aseguró.

Por otra parte, y más allá de las distintas lecturas que ha recibido la decisión del Ejecutivo, celebró que "se está haciendo justicia con aquellos que han sido objeto de privación de libertad" como él.

Al ser preguntado acerca de si tenía algo que decir a Maduro respondió contundente: "No tengo nada que decirle".

EVANS: "SOY LA PRUEBA DE QUE HAY PRESOS POLÍTICOS"

Por su parte, Evans aseguró a su salida que es "la prueba viviente de que hay presos políticos en Venezuela" y está "siendo un factor para disuadir a la opinión púbica".

"Quisiera decir muchas cosas pero lamentablemente estoy obligado a no decir tantas como quisiera", aseguró Evans.

Evans es periodista y politólogo, fundador del Movimiento por la Democracia y la Inclusión, ha formado parte de varias formaciones políticas, entre ellas, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el poder desde 1999, y por el que fue precandidato a diputado en el año 2010.

El pasado 13 julio, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) allanaron la casa de Evans, pero al no encontrarse en su domicilio, fue localizado posteriormente en otro lugar, donde fue informado de que estaba acusado de instigación al odio y fue preso.

El anuncio de la medida de gracia para 110 personas, entre las que hay políticos, periodistas e incluso ciudadanos detenidos en confusas circunstancias, fue anunciada ayer por el vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez.

Las primeras liberaciones comenzaron este mismo lunes con los diputados opositores Gilber Caro y Renzo Prieto, entre otros.

La medida ha recibido diversas interpretaciones puesto que muchas de las personas que se encuentran en esa lista de 110 no habían sido condenadas y, en ocasiones, su caso ni siquiera había comenzado a ser juzgado, por lo que la figura del indulto, perdón jurídico concedido por el presidente, no debía aplicarse.