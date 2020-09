Líbano.- Macron asegura que Francia "siempre estará del lado del pueblo de Líbano"

Supedita la entrega de ayuda internacional a largo plazo a la puesta en marcha de reformas de calado



El presidente francés, Emmanuel Macron, ha subrayado este martes que Francia "siempre estará del lado del pueblo de Líbano", al tiempo que ha destacado los valores de la libertad, el diálogo y la coexistencia en el país de los cedros.



"Lo digo en el nombre de los franceses: siempre estaremos del lado del pueblo de Líbano", ha afirmado este martes el presidente de Francia, en un mensaje publicado en Twitter, durante su visita oficial a Líbano. "La libertad, el diálogo y la coexistencia son valores de toda la vida de Líbano", ha señalado el mandatario galo, tras plantar un cedro en un bosque situado al norte de Beirut para conmemorar el centenario de la creación de Líbano. Macron ha subrayado que Líbano "renacerá".



El mensaje del presidente de Francia llega tras la brutal explosión registrada el 4 de agosto en el puerto de Beirut, que acabó con la vida de más de 180 personas y dejó más de 6.000 heridos y más de 300.000 personas desplazadas.



Desde el lugar de la explosión en Beirut, el mandatario galo ha dejado claro que Líbano tiene que hacer una serie de reformas en áreas como la contratación pública, la justicia, el sistema bancario o el suministro eléctrico.



Además, ha denunciado la corrupción en el sector energético y en otros sectores, tras varios meses de apagones en Líbano. "Todo está preparado pero se necesita voluntad política", ha indicado. Macron ha señalado que está poniendo su "peso político" a favor de una agenda de reformas que tendrá su primer hito en octubre y que contará con un mecanismo de seguimiento".



En este sentido, ha hecho hincapié en que la ayuda internacional a largo plazo no se entregará a Líbano si en octubre no está en marcha el proceso de reformas. En este proceso, ha destacado que la designación del embajador de Líbano en Alemania, Mustafá Adib, como nuevo jefe del Gobierno supone "el primer paso de la siguiente fase".



Macron ha dicho que las reformas podrían llevar a la celebración de unas elecciones en un plazo de "entre seis y doce meses, lo que revelará la ira de las personas y traerá una nueva realidad si el pueblo así lo desea".



La revista Politico ha informado de que Macron ha planteado la posibilidad de imponer sanciones contra las autoirdades de Líbano si no ponen en marcha reformas importantes.



La deflagración del 4 de agosto en Beirut se registró en un momento en que Líbano afronta su peor crisis económica desde que terminó la guerra civil en 1990. Macron, en su segunda visita a Líbano desde la explosión, también ha acudido al lugar de la deflagración y se ha reunido con representantes de agencias humanitarias.



El presidente galo tiene previsto reunirse este martes con el mandatario de Líbano, Michel Aoun, y con representantes de los diferentes partidos políticos libaneses. Líbano está celebrando el centenario de la creación del llamado Gran Líbano, proclamado por la Francia colonial en 1920, tras la Primera Guerra Mundial. El país de los cedros se independizó de Francia en 1943.