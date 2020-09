Lento regreso a oficinas en Londres pese reapertura de escuelas

(Bloomberg) -- La esperanza del Gobierno del Reino Unido de que el retorno de los alumnos a las escuelas daría inicio a un regreso al trabajo por parte de sus padres ha tenido un comienzo lento.

En Londres, el número de pasajeros en el metro aumentó 8% y el de usuarios de autobuses aumentó 6% a las 10 a.m. en comparación con el mismo horario de la semana anterior, según muestran los datos recopilados por el encargado del tránsito de la ciudad.

Gran Bretaña ha sido golpeada más fuerte por la pandemia que cualquier otro lugar de Europa. Esto ha hecho que el Gobierno quiera que los niños regresen a la escuela, lo que permite que más personas dejen de trabajar desde casa y aumenten el gasto en todo, desde transporte hasta comida. Ese entusiasmo ha sido recibido con preocupación por algunos maestros, quienes destacan los desafíos de lograr que los niños mantengan la distancia social.

Algunas escuelas no volverán a abrir hasta finales de esta semana.

Nota Original:Parents Didn’t Rush Back to Work in London as Schools Reopened

©2020 Bloomberg L.P.