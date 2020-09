JPMorgan advierte sobre mayor posibilidad de victoria de Trump

(Bloomberg) -- Los inversores deben posicionarse para las crecientes probabilidades de una reelección del presidente Donald Trump, según JPMorgan Chase & Co.

Las apuestas que antes situaban a Trump muy por detrás de su contendiente, Joe Biden, ahora están casi al mismo nivel, en gran parte debido al impacto en la opinión pública de la violencia en torno a las protestas, así como al posible sesgo en las encuestas, dijo el estratega Marko Kolanovic.

Según análisis anteriores, podría haber un cambio de cinco a 10 puntos de demócratas a republicanos en las encuestas si la percepción de las protestas cambia de pacífica a violenta, señaló. Las personas que dan respuestas inexactas podrían sesgar artificialmente las encuestas a favor de Biden en un 5% y un 6%, agregó.

“Sin duda, pueden suceder muchas cosas en los próximos 60 días para cambiar las probabilidades, pero actualmente creemos que el impulso a favor de Trump continuará, mientras que la mayoría de los inversores todavía están posicionados para una victoria de Biden”, escribió Kolanovic el lunes. “Las repercusiones podrían ser significativas para el rendimiento de factores, sectores, ganadores/perdedores de covid-19, así como la inversión responsable”.

La decreciente ventaja de Biden en las encuestas evoca recuerdos de las elecciones de 2016, cuando tales recuentos parecían favorecer a Hillary Clinton fuertemente. Clinton ganó el voto popular por varios millones, pero el Colegio Electoral, un recuento estado por estado que determina el resultado de las elecciones, terminó decisivamente a favor de Trump.

Kolanovic, quien ha acertado en predicciones que incluyen el repunte de la bolsa después de la elección de Trump y el repunte desde mínimos debido al covid-19 a principios de este año, dijo que los factores determinantes de las elecciones en las próximas semanas incluyen los avances sobre la pandemia de covid-19, que parece podría mitigarse a medida que se acerca la votación.

El estratega no expuso las consecuencias de una victoria de Trump en el comentario del lunes, pero en junio JPMorgan sugirió que una victoria de Biden resultaría en un dólar más débil. El riesgo de cola de un gran giro hacia políticas progresistas podría llevar a un rendimiento deficiente de los activos estadounidenses, lo que sería negativo para el dólar, particularmente frente a las monedas de reserva, dijeron estrategas de la firma.

Más tarde, en julio, Kolanovic y otros dijeron que Wall Street era excesivamente negativa sobre una victoria de Biden, y citaron principalmente preocupaciones sobre aumentos de impuestos que podrían no afectar las ganancias tanto como algunos esperan. También señalan que empresas en áreas como energía alternativa e infraestructura podrían beneficiarse de una victoria demócrata, mientras que aquellas en áreas como cárceles privadas y defensa podrían registrar un rendimiento inferior.

Kolanovic dijo el lunes en su comentario que el resultado de cualquier debate y la postura de los demócratas sobre las protestas también son clave. Esto último podría alejar a los votantes en general si se considera demasiado permisivo, pero también podría alienar a los progresistas si no se considera lo suficientemente comprensivo, según los comentarios.

©2020 Bloomberg L.P.