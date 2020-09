Jesús Navas: "Es una gran noticia la vuelta de Rakitic, es un jugador enorme"

El centrocampista croata del FC Barcelona Ivan Rakitic llega para someterse a pruebas PCR del club. EFE/FC BARCELONA /Miguel Ruiz

Madrid, 1 sep (EFE).- Jesús Navas, centrocampista y capitán del Sevilla, declaró este martes que el regreso de Iván Rakitic al conjunto hispalense procedente del Barcelona será "una gran noticia" porque el croata es un futbolista "enorme con mucha calidad".

Navas, a sus 34 años, está viviendo un gran momento de forma contando para Luis Enrique Martínez en la selección española y siendo fundamental para el Sevilla, con el que recientemente levantó la Liga Europa.

"Estar en la selección es lo máximo y quiero seguir haciendo cosas importantes. Estoy con mucha ambición y ojalá pueda estar muchos años aquí", dijo Navas, en conferencia de prensa.

"Tengo la máxima ilusión porque la ambición y las ganas que tengo es lo que me hace estar arriba. Es un orgullo defender a mi país", confesó Navas, convocado para los partidos de la fase de grupos de la Liga de la Naciones frente a Alemania y Ucrania.

En la selección española Navas está coincidiendo con Oscar Rodríguez, fichaje del Sevilla procedente del Real Madrid para la próxima temporada.

"Es un gran fichaje. Le he dado la enhorabuena doble por la selección y por el Sevilla. Lo está haciendo fenomenal, tiene mucha calidad y ojalá sea un gran año para él y que siga en la misma línea", señaló Navas, que también ha vuelto a coincidir en la selección con Sergio Ramos.

"Sergio es como un hermano, se alegra mucho de lo que me pasa", destacó el sevillano, internacional en 42 ocasiones con la selección.

Navas, que dijo estar "centrado en el Sevilla y la selección", opinó sobre la incorporación del croata Iván Rakitic al conjunto hispalense, en el que ya jugó entre 2010 y 2014.

"Su vuelta sería una gran noticia. Es un gran futbolista, una gran persona y nos ha dado mucho. Tiene una gran calidad y nos vendría muy bien porque es un futbolista enorme. Cada año el club se supera, tiene mucha ambición y ojalá sigamos en esta línea porque ha sido un buen año", concluyó. EFE

