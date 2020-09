Japón.- El partido de Abe aprueba un proceso para elegir a su sucesor que favorece la candidatura de Suga

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El Partido Democrático Liberal, la formación que lidera el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ha aprobado el procedimiento de votación para elegir a su sucesor, un proceso con nuevas reglas que favorecen las opciones de Yoshihide Suga, 'mano derecha' del actual jefe del Gobierno nipón.



Los responsables del PDL han aprobado este martes un sistema de votación que dará más peso a los parlamentarios del partido frente a los miembros de la formación, según ha explicado ante la prensa el presidente del Consejo General del PDL, Shunichi Suzuki.



La decisión del partido llega en un momento en el que Suga parece estar consiguiendo importantes apoyos entre las facciones más importantes de parlamentarios, lo que le sitúa como principal favorito en la contienda para suceder a Abe, que abandona el cargo por motivos de salud.



El proceso de designación del sucesor de Abe reduce el peso de los electores regionales, que anteriormente habían mostrado su apoyo al principal rival de Suga, el exministro de Defensa Shigeru Ishiba, que este martes ha hecho oficial su candidatura.



Suzuki no ha anunciado todavía una fecha para la votación en la que se elegirá al sucesor de Abe. Algunos dirigentes del PDL han dicho ante la prensa que la votación podría celebrarse el 14 o el 15 de septiembre, para que luego el Parlamento designara al nuevo primer ministro el 16 o el 17 de septiembre.



Los mercados han apostado por la posibilidad de que Suga asuma el relevo de Abe y la decisión del PDL de aprobar un proceso que favorece sus opciones ha tenido poco impacto en los inversores. El índice japones Topix cayó el viernes con el anuncio de la dimisión de Abe y se recuperó el lunes.



Suga, que ha sido ministro portavoz en el Gobierno liderado por Abe, dará este miércoles una rueda de prensa para declarar oficialmente su candidatura, según han informado la cadena TBS y el diario local 'Sankei'.



El exministro de Asuntos Exteriores Fumio Kishida también ha anunciado este martes su candidatura, justo cuando se han retirado de la contienda el exministro de Defensa Taro Kono y el exministro del Interior Seiko Noda, según informa Bloomberg.



En la última votación para elegir al líder del PDL en 2018, los votos se asignaron a partes iguales entre parlamentarios y las bases del partido, teniendo cada uno de los sectores 394 votos, para un total de 788.



En la próxima votación, los parlamentarios contarán con 394 votos y los altos cargos locales tendrán 141 papeletas, lo que supone tres votos por cada prefectura, para un total de 535 votos. El nuevo sistema de votación aumenta las posibilidades de Suga para convertirse en el sucesor de Abe.



APOYO A SUGA



Antes de que comience oficialmente el proceso, tres facciones que suman 155 parlamentarios han mostrado su apoyo a Suga. Abe lidera la mayor facción en el partido, con cerca de 100 miembros, y, aunque todavía no ha respaldado a ningún candidato, se espera que apoye a Suga frente a otros rivales.



Suga tiene además el respaldo de más de una decena de parlamentarios no alineados con ninguna facción, con lo que podría llegar a conseguir la mayoría de los votos si todas las facciones y parlamentarios que han mostrado su apoyo cumplen su palabra.



El secretario general del PDL, Toshihiro Nikai, ha dicho a los periodistas este martes que el partido tiene que actuar rápido para impedir un vacío de poder y permitir que el Parlamento se reúna cuanto antes para elegir al nuevo jefe del Gobierno.



A pesar del impulso que está teniendo la candidatura de Suga, el candidato más popular en las encuestas de opinión a nivel general es el exministro de Defensa Ishiba, que ha apoyado las políticas de desarrollo rural y que está preocupado por la paralización del crecimiento económico. Ishiba ganó la votación de los altos cargos del partido frente a Abe en 2012 pero terminó perdiendo en la votación general.