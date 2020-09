Hong Kong lanzó campaña de detección de covid, afectada por desconfianza en China

Actuliza con nuevas cifras ///Hong Kong, 1 Set 2020 (AFP) - Hong Kong lanzó este martes una campaña de detección del nuevo coronavirus gratuita y voluntaria, pero su éxito puede verse afectado por la desconfianza que despierta la participación de médicos y empresas de China continental.Desde la apertura de las inscripciones el sábado, 650.000 personas se han registrado, o sea alrededor del 9% de los 7,5 millones de habitantes de Hong Kong.Cerca de 80.000 personas, incluyendo miembros del gobierno, pasaron test el martes por la mañana, anunció la jefa del ejecutivo Carrie Lam."Ayudará a Hong Kong a salir ilesa de la pandemia y es propicia para la reanudación de las actividades diarias", dijo Lam a la prensa.Las autoridades sanitarias esperan detectar a los pacientes asintomáticos con el objetivo de terminar con una tercera ola de la epidemia, que ha obligado a imponer drásticas restricciones en la ciudad desde hace varias semanas. Pero expertos en salud que aconsejan al gobierno han advertido que se necesita que unos cinco millones de personas se hagan el test para controlar las transmisiones comunitarias ocultas y frenar esta tercera ola de contagios.Hong Kong ha registrado hasta el momento 4.800 casos desde que el virus llegó a la excolonia británica a fines de enero, pero el 75% de las infecciones fueron detectadas desde principios de julio."Lo estoy haciendo por mí y por los otros", señaló a la AFP Winnie Chan, una madre treintañera, mientras entraba a un centro para hacerse el test. "Confío y apoyo la política del gobierno", agregó.Otros, en cambio, aseguraron que no tenían planes de inscribirse en el programa."Creo que es una pérdida de tiempo", dijo a la AFP Emily Li. "El gobierno no puede convencerme de la efectividad del programa de tests". - Empresas chinas involucradas - El principal problema es la desconfianza en el gobierno local y en Pekín por el temor a que hagan uso de los datos recopilados. La participación de tres empresas y médicos de China continental ha sido lo que encendió la mecha. El ejecutivo local afirmó que las pruebas cumplen con los estándares internacionales y que las inquietudes sobre recolección de ADN son "absolutamente infundadas". Las muestras "no serán trasladadas a China continental para su análisis", insistió, amenazando con enjuiciar a quienes difundan rumores.Por su parte la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao calificó a las personas que se oponen a los test como "radicales antichinos" que "desprecian" la salud pública.La sociedad hongkonesa se encuentra profundamente dividida entre pro y anti-Pekín. La excolonia británica sufrió en 2019 su crisis política más grave desde su retrocesión en 1997, con manifestaciones casi diarias contra la injerencia de Pekín.El magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai, quien fue detenido recientemente en nombre de la polémica ley de seguridad nacional, dijo en Twitter que no ir a hacerse la prueba es un acto de "resistencia pasiva".La ciudad, muy densamente poblada, ha tomado medidas ejemplares en la lucha contra el coronavirus, como el distanciamiento social adoptado desde el principio de la pandemia.su-jta/dth/ybl/erl-mar-pc/mis -------------------------------------------------------------