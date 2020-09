Gobierno peruano presenta nuevo proyecto de ley de pensiones

(Bloomberg) -- El presidente Martín Vizcarra pidió al Congreso de Perú que abandone los planes para obligar al fondo de jubilación estatal a realizar grandes pagos en efectivo a los contribuyentes y, en cambio, respalde una propuesta menos costosa.

De acuerdo con un nuevo proyecto de ley que se enviará al Congreso, los contribuyentes al fondo conocido como ONP recibirían un pago único más pequeño para ayudarlos a sobrevivir a la depresión provocada por la pandemia, mientras se aseguran de que todavía tengan ahorros de jubilación adecuados, dijo Vizcarra en Lima.

El proyecto de ley, que fue delineado por la ministra de Finanzas, María Antonieta Alva, le costaría al gobierno 1.500 millones de soles (US$425 millones) este año. Por el contrario, los pagos únicos de hasta 4.300 soles aprobados por el Congreso la semana pasada obligarían al gobierno a desembolsar 15.000 millones de soles en cuestión de semanas.

Antes de que se presentara la contraoferta, el presidente del Congreso, Manuel Merino, había dicho que los legisladores usarían su anulación y convertirían el proyecto en ley si era vetado por Vizcarra.

Bajo la última propuesta del Gobierno, los trabajadores tendrían derecho a una pensión después de 10 años de contribuciones al fondo, conocido como ONP, en comparación con 20 años actualmente. Los cambios, que incluyen una opción de jubilación anticipada, costarían 12.300 millones de soles a largo plazo y abordan las preocupaciones de que el sistema actual niega a muchos contribuyentes el derecho a una pensión.

