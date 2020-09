Fútbol.- José María del Nido solicita la convocatoria de una Junta General Extraordinaria de Accionistas del Sevilla FC

02/06/2019 Fallece el ex sevillista Reyes en un accidente de tráfico. El expresidente del Sevilla, José María del Nido. DEPORTES Jesús Prieto - Europa Press



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El expresidente del Sevilla FC y actual accionista mayoritario, José María del Nido, ha solicitado este martes la convocatoria de una Junta General Extraordinaria de Accionistas del club sevillista, que deberá llevarse a cabo en los próximos dos meses y en la que se procederá a la renovación de todo el Consejo de Administración, incluyendo su presidente, de la que no formará parte Del Nido.



"La solicitud de esta Junta General Extraordinaria de Accionistas y la renovación de su directiva viene motivada únicamente por mi amor al club y a la entidad, de la que ya fui presidente al inicio de su época más exitosa, desde 2002 hasta 2013", indicó José María del Nido en una nota de prensa remitada a los medios de comunicación.



Según se apunta en el escrito, el exmandatario del club nervionense, que no estará presente en el nuevo Consejo de Administración, cuenta "con el apoyo de la mayoría de accionistas del club", incluyendo al grupo Sevillistas Unidos 2020, cuyo participante mayoritario es 777 partners, una firma especializada en la inversión y gestión de proyectos deportivos.



Con ello, buscan "un cambio en la dirección de la entidad para lograr una profesionalización de la gestión corporativa y financiera del club" para "dotar al área deportiva de las herramientas económicas necesarias para convertir al Sevilla FC en uno de los equipos punteros de la máxima competición europea, la Champions League, y en firme candidato al título de la Liga Santander". "El objetivo es duplicar los ingresos recurrentes del club en un plazo de 5 años", añade.



"El objetivo que buscamos con este proceso es optimizar y profesionalizar la dirección financiera del club, situándola cuanto menos al nivel de sus éxitos deportivos, no solo reforzando su viabilidad económica a largo plazo, sino también potenciando el crecimiento de su área deportiva para lograr éxitos incluso mayores. En este sentido, el área deportiva, encabezada por Monchi, seguirá gozando de total libertad para gestionar la política de fichajes, salidas y de cantera del club de la forma tan exitosa como ha venido desarrollando en los últimos años", concluye Del Nido.