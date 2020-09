Fútbol.- El Inter de Milán cierra la puerta a Messi

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El director deportivo del Inter de Milán, Piero Ausilio, ha asegurado este martes que no podrán fichar a Leo Messi porque se trata de "una locura" y rechazó que vayan a realizar ninguna oferta para hacerse con los servicios del jugador argentino, cuyo futuro sigue en el aire.



"No vamos a hacer ninguna propuesta por Messi. No sé de dónde salió esa historia, pero son rumores locos", indicó el dirigente italiano en declaraciones a Sky Sports, dejando claro que todos los fichajes del club 'nerazzurri' forman parte de una "estrategia común" de toda la entidad.



"A todos nos gustaría que Messi se uniera al equipo, pero la realidad es muy diferente, el mercado debe ser cuidadoso y prudente. Sabemos lo que tenemos que hacer, primero las salidas y con esto financiaremos las llegadas", añadió Ausilio al ser preguntado por el '10' de Rosario.



En otras cuestiones, el director deportivo interista confirmó que están negociando con Arturo Vidal y Aleksandar Kolarov. "Vidal es un jugador que nos gusta mucho, pero sigue ligado al Barcelona. Si lo dejan salir en las condiciones que consideramos justas, consideraremos una propuesta. En cuanto a Kolarov, hay conversaciones con la Roma y una gran posibilidad de llegar a un buen puerto", afirmó.



Además, Ausilio dijo que no hay novedades sobre Lautaro Martínez y el Barça. "Hubo un acercamiento con el jugador, pero nunca se inició una negociación. Hubo una cláusula que no se ejerció a mediados de julio, y desde el día siguiente lo consideramos fuera del mercado", añadió.