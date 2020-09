FONPLATA presta ayudas con rapidez ante la emergencia sanitaria y económica

Fotografía cedida hoy por el Ministerio de Obras Públicas de Argentina que muestra un hospital modular de emergencia instalado en el marco de un programa auspiciado por FONPLATA. EFE/ Ministerio de Obras Públicas de Argentina

La Paz, 1 sep (EFE).- FONPLATA-Banco de Desarrollo presta un importante apoyo ante la emergencia sanitaria y sus repercusiones en la economía de sus cinco países miembros, aportando una ayuda rápida y efectiva.

La entidad que preside Juan Notaro ha aportado unos 600 millones de dólares en planes de integración en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

“Reforzamos nuestro apoyo a los países, creamos nuevas líneas de financiación específicas, ante la emergencia sanitaria por la pandemia y sus repercusiones en las economías”, declaró a Efe Luciana Botafogo, gerente de Operaciones y Países de FONPLATA-Banco de Desarrollo.

La entidad actuó “de una manera ágil”, adecuando proyectos que no estaban aún totalmente desembolsados “para focalizar esos recursos ante la emergencia”, de forma que se logró un aporte de fondos “de inmediato”, subrayó Luciana Botafogo.

FONPLATA puso a disposición de sus países miembros recursos como un fondo especial de cooperaciones no reembolsables, líneas extraordinarias de financiamiento de rápida aprobación y desembolsos de forma expedita, con la posibilidad además de reestructuración en créditos existentes, señaló esta entidad con sede en la ciudad boliviana de Santa Cruz.

LOS EJEMPLOS DE ARGENTINA Y URUGUAY

Argentina como ejemplo obtuvo casi 85 millones de dólares, 15 de ellos para la construcción de hospitales modulares de emergencia.

Su construcción “genera un impacto social muy importante”, resaltó la gerente, al aportar todas las condiciones sanitarias y “un desarrollo económico relevante” en las comunidades beneficiarias.

Este proyecto amplía la capacidad del sistema público hospitalario de Argentina para llegar mejor preparados al pico de COVI-19 previsto por el Ministerio de Salud, con fondos que fueron desembolsados de forma expedita.

Los hospitales están ubicados estratégicamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, la ciudad de Mar del Plata y las provincias de Chaco, Córdoba y Santa Fe.

El Banco de Desarrollo aprobó además 30 millones de dólares para el “Programa Agua y Cloaca más Trabajo”, de mejora de la calidad de vida en poblaciones vulnerables creando empleo local y favoreciendo el medio ambiente, en el Área Metropolitana de Buenos Aires con la empresa concesionaria Agua y Saneamiento Argentinos (AySA), que depende del Ministerio de Obras Públicas.

Luciana Botafogo resaltó este aporte a municipios con menor ingreso en el área conurbano de la capital argentina, con el desarrollo de la red secundaria de saneamiento, llevando conexión de agua potable a los hogares y contratando mano de obra de las comunidades beneficiarias.

“Esto genera un espacio social muy importante”, resaltó, al aportar todas las condiciones sanitarias y “un desarrollo económico relevante” en esas comunidades.

Otros 25 millones de dólares se destinaron a la provincia de Buenos Aires para paliar los efectos socioeconómicos de la COVID-19 mediante el Programa de Fortalecimiento del Servicio Alimentario Escolar y 12 millones más para asistencia local ante la emergencia en apoyo de grupos sociales vulnerables, entre otros aportes en el marco de su misión de reducir disparidades socio-económicas.

APOYO ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA Y ECONÓMICA

Otra muestra es el nuevo préstamo por 45 millones de dólares para el "Programa de asistencia financiera a Micro y Pequeñas Empresas" en Uruguay,

liderado por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), para aliviar los impactos de esta emergencia, dentro de la vocación de la entidad de inventivas en sinergias con este tipo de agencias.

Más de 65.000 empresarios de todo el país disponen de un crédito aprobado, a sola firma y sin interés, una inyección de liquidez para evitar la interrupción de negocios y la cadena de pagos, así como la pérdida de empleos.

La gerente de Operaciones y Países subrayó la importancia de este apoyo, que incluye subsidios y un seguro de cese de actividad para pequeños empresarios.

FONPLATA también aportó otros 15 millones de dólares en una línea para aliviar el impacto de la emergencia sanitaria, con un programa de asistencia financiera a microempresas, entre otros aportes que suman más de 60 millones de dólares en Uruguay.

Igualmente destacan los casi 47 millones de dólares para el Proyecto de Desarrollo Urbano y Movilidad de Presidente Prudente en el Estado de Sao Paulo (San Pablo) en Brasil, para mejoras en drenaje, movilidad urbana e innovación tecnológica en la gestión de políticas públicas.

Por otra parte, FONPLATA aceleró desembolsos, por ejemplo para el Programa de Infraestructura Urbana para la Generación de Empleo de Bolivia, con una importante inyección de inversión en la economía local.

Una situación similar se dio en Paraguay, donde se ejecuta el Programa de Infraestructura Vial de Corredores de Integración Sur-oeste, pavimentando rutas que unen ciudades del país.

En 2020 FONPLATA otorgó además cerca de 2 millones de dólares en cooperaciones técnicas no reembolsables a los cinco países miembros, en su misión de apoyo a la integración para fomentar del desarrollo inclusivo de estas naciones.