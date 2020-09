Exiliados venezolanos en EE.UU. atacan a opositores aliados con la "dictadura"

El presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), el exmilitar venezolano José Antonio Colina. EFE/Giorgio Viera/Archivo

Miami, 1 sep (EFE).- La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) calificó este martes como "asqueroso y detestable" que políticos que dicen ser de oposición se alíen con la "dictadura" para participar en las elecciones legislativas del 6 de diciembre en Venezuela.

En un comunicado firmado por su presidente, José Antonio Colina, la organización con sede en Miami (EEUU) reiteró su llamamiento a la comunidad internacional para que desconozca ese proceso legislativo y sancione a quienes participen.

"Es imperante que la comunidad internacional, especialmente los Estados Unidos, no reconozca un proceso plagado de ilegalidad, mentiras y maniobras oscuras, señala el comunicado.

A juicio de Colina, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, está "desesperado" por el reconocimiento internacional y recurre a "falsas acciones", como la libertad de "ciertos presos políticos y no de la mayoría".

"Entre las personas dejadas en libertad no hay ningún militar, existiendo cientos de ellos encarcelados ilegalmente", dice Colina, quien perteneció a las fuerzas armadas de su país.

Colina denunció que Maduro está buscando "el apoyo de ciertos políticos en Venezuela, a quienes han comprado, entregándole recursos para participar en el proceso de elecciones como es el caso de Luis Parra y otros diputados".

Además, "han ofrecido cuotas de poder a otros, como es el caso del dos veces candidato presidencial Henrique Capriles Radonsky", subraya.

"Quienes participen en este proceso de elecciones estarán aliados y colaborando con un régimen narcotraficante y terrorista acusado internacionalmente, pasando a ser cómplices de sus acciones criminales", subrayó.

El líder opositor venezolano Juan Guaidó, al que más de 50 países reconocen como presidente provisional de Venezuela, aseveró este lunes que los indultos a 110 diputados opositores, dirigentes y líderes sociales anunciados el lunes por Maduro son un intento por "legitimar" la "farsa" de los comicios parlamentarios.

"Ha pasado antes: los liberan para tratar de legitimar las maniobras del momento. Y, esta vez, quieren legitimar una farsa. Una farsa que está derrotada a nivel legal, político, popular e internacional", dijo Guaidó en Twitter sobre las venideras elecciones.

"Es una trampa y no vamos a caer", añadió en una reiteración al llamado que hiciera a boicotear el poceso electoral.