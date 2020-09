Estados Unidos.- Un estudio sugiere que el asma puede no ser un factor de riesgo significativo para el Covid-19 grave

01/01/1970 Mujer con asma. ESPAÑA EUROPA SALUD MADRID WAVEBREAKMEDIA



Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Colorado (Estados Unidos) ha puesto de manifiesto que el asma puede no ser un factor de riesgo significativo para el Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, grave.



Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las personas con asma tienen un mayor riesgo de hospitalización y otros efectos graves del Covid-19. Por este motivo, los expertos compararon la prevalencia del asma entre los pacientes hospitalizados por Covid-19, como se informó en 15 estudios revisados por pares, con el de la prevalencia de asma de la población correspondiente.



También correlacionaron la prevalencia de asma del estudio con la prevalencia promedio de asma de cuatro años en las hospitalizaciones por gripe en los Estados Unidos. Además, analizaron los registros médicos de 436 pacientes de Covid-19 ingresados en el Hospital de la Universidad de Colorado para evaluar la probabilidad de que los pacientes con asma fueran intubados con más frecuencia que los pacientes sin asma.



"Encontramos que la proporción de asmáticos entre los pacientes hospitalizados con Covid-19 es relativamente similar a la de la prevalencia de asma en la población normal. Este hallazgo está en marcado contraste con la gripe, en la que los asmáticos representan más del 20 por ciento de los hospitalizados en los Estados Unidos", han detallado los expertos.



Utilizando datos del hospital, también observaron que entre los pacientes con Covid-19, aquellos con asma que tenían una tasa de prevalencia del 12 por ciento, no parecían tener más probabilidades de estar intubados que los no asmáticos.