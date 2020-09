Estados Unidos.- Trump insiste en que la venta de TikTok tiene que culminar este mes y que EEUU debe ser "compensada" por ello

NUEVA YORK, 1 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en que la venta de TikTok a una compañía que no tenga relación con China tiene que culminar el 15 de septiembre, como había afirmado previamente, así como que el Gobierno del país debería recibir una recompensa por ello.



"Les he dicho que tienen hasta el 15 de septiembre para cerrar un trato, después de eso lo cerraremos en este país", ha indicado Trump en declaraciones a los periodistas, recogidas por 'Bloomberg', antes de embarcarse en el Air Force One.



"He dicho que Estados Unidos tiene que ser compensada, bien compensada", ha agregado el presidente. En otras ocasiones, Trump también ha afirmado que el Gobierno debería llevarse una parte del acuerdo, aunque ni él ni nadie del Ejecutivo ha profundizado en esto.



Desde hace semanas, el candidato más firme para hacerse con la red social china de microvídeos es Microsoft. Hace varios días, la cadena de supermercados Walmart aseguró que había decidido sumarse a la compañía tecnológica para presentar una oferta conjunta.