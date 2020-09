España.-El Gobierno catalán condiciona la mesa de diálogo a que se pueda hablar de autodeterminación y amnistía

01/09/2020 La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, en rueda de prensa. CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA



Cree que debe ser el Gobierno quien proponga una fecha y exige un "trabajo previo"



BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)



La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha condicionado este martes la reanudación de la mesa de diálogo entre Generalitat y Gobierno a que se pueda hablar del derecho a la autodeterminación y la amnistía de los presos del 1-O.



Lo ha dicho en rueda de prensa posterior al Consell Executiu, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya afirmado que está dispuesto a reunir este mes de septiembre la mesa de diálogo con la Generalitat.



Budó ha defendido que, si no es para hablar de autodeterminación y amnistía, la mesa de diálogo "no tiene sentido", y ha emplazado al Gobierno central a decir si está dispuesto a incluir estas cuestiones en el orden del día.



"La finalidad de esta mesa de negociación es resolver el conflicto político. Esto pasa por poder ejercer el derecho a la autodeterminación y una amnistía. A partir de aquí, si no se habla de estos temas, ¿qué vamos a negociar? ¿de qué vamos a hablar?", ha cuestionado.



La portavoz del Ejecutivo catalán ha asegurado que el Govern no se negará nunca a sentarse en una mesa para buscar una solución al conflicto, pero ha exigido que se pueda hablar de cualquier tema, que haya garantías y haya un "trabajo previo" para fijar un orden del día.



Considera que el Gobierno debe aclarar si quiere que se pueda hablar de cualquier cosa y ha recriminado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, tildara la mesa de negociación de juegos florales: "No queremos hacer juegos florales, vamos a sentarnos en una mesa donde se aborde la resolución del conflicto. Y esto pasa indiscutiblemente por abordar el derecho a la autodeterminación y la amnistía".



Sobre que Sánchez haya dicho que está dispuesto a retomar el diálogo en septiembre, Budó ha asegurado que debe ser el Gobierno quien proponga una fecha: "Le corresponde al Gobierno del Estado español".



Preguntada por si está previsto convocar una reunión de partidos y entidades independentistas previa a la mesa de diálogo, como defendió el presidente de la Generalitat, Quim Torra, la consellera de Presidencia ha contestado que es necesario este encuentro para saber si hay un "mínimo común denominador" para afrontar el diálogo con el Gobierno, pero que de momento no hay una fecha fijada.