Entre ruinas y caos, el Líbano cumple 100 años ante un futuro a ciegas

Beirut, 1 sep (EFE).- Un día como hoy hace cien años, se estableció el Gran Líbano, proclamado por Francia después de un reparto territorial tras la Primera Guerra Mundial. Un siglo ha pasado y el país mira ahora su futuro a ciegas con el riesgo de desaparecer si no se actúa para salvarlo de la peor crisis de su historia, según historiadores.

El 1 de septiembre se creó el Gran Líbano y seis años después se instauró la república bajo el mandato francés, cuya bandera era la tricolor gala con el cedro en medio. Pero el Líbano consiguió la independencia en 1943 y Francia dejó el país en 1946.

La proclamación del Gran Líbano por el general francés Henri Gouraud fue un paso positivo para los maronitas, la comunidad cristiana más grande del país, aunque no para los musulmanes, ya que vieron cómo se trazaban unas fronteras entre Siria y Palestina.

¿LA HISTORIA SE REPITE?

El Líbano comenzó a escribirse en las enciclopedias por el mandato francés, un país que nunca ha abandonado el país ya que la educación y hasta las señales en las calles se escriben en la lengua de Molière.

Ahora, en su peor crisis en cien años, Francia ha sido la primera en acudir para intentar rescatarla de su hundimiento después de la explosión del pasado 4 de agosto en el puerto de Beirut que sacudió todos los cimientos ya resquebrajados del país.

"No creo que la historia se esté repitiendo. Tenemos la tendencia de pensar que la historia se repite, pero la intervención francesa que hubo tras la I Guerra Mundial tenía una identidad colonialista. Pero ahora, es como una mediación", asegura a Efe la presidente de la Asociación Libanesa para la Historia, Nayla Hamadeh.

"Parte de la historia es similar a lo que está ocurriendo ahora, pero no todo. Nuestra división es ahora mucho mayor que antes. La visión que cada uno tenemos del Gobierno que queremos y esperamos tener es muy diferente. Esto ya estaba presente en la II Guerra Mundial, pero hoy en día, todo es a ciegas", afirma.

Para Makram Rabah, historiador y profesor en la Universidad Americana de Beirut (AUB), la historia tampoco se repite "por una simple" razón.

"Hace 100 años, Francia era un gran país, tenía poder y ahora Francia es débil porque aún cree en la negociación con Irán y el poder político en el Líbano, y no está haciendo lo correcto, que es apartar a estos poderes políticos y a Hizbulá", asegura.

Además, aclara, "los libaneses no ven la solución francesa como si fuera la solución para el problema" que atraviesa el país, que sufre la peor crisis económica desde el final de la guerra civil (1975-1990).

LA EXPLOSIÓN, PUNTO DE INFLEXIÓN

Pero no todo ha sido crisis en el Líbano, un pequeño oasis anclado en la región de Oriente Medio.

La década de los 60 fue una época dorada para el país, donde celebridades de toda clase se paseaban por sus calles y hoteles, una época en la que las playas y montañas del país eran el destino turístico de la región.

"Ha habido momentos en estos 100 años que estábamos en buenas condiciones, pero no han sido los más largos", afirma Hamadeh.

Acusa a la clase política "que empezó tras la guerra civil y a una mayor escala tras la muerte" del ex primer ministro Rafic Hariri, en 2005, de llevar a la explosión en el puerto de Beirut, que ha causado 190 muertos, herido a más de 6.500 y ha dejado a unas 300.000 personas sin hogar.

"No había necesidad de que llegara este día, algo tan grande, esta destrucción. Lo que ocurrió arroja la luz de la realidad de la situación en que la estamos viviendo y ha probado lo que vivimos", asevera.

"La explosión del puerto de Beirut es el resultado final de la corrupción y negligencia" de la clase política, lanza Rabah.

¿DESAPARECERÁ EL LÍBANO?

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó el pasado 28 de agosto que si se deja al Líbano en las "manos de depravación de los poderes regionales, habrá una guerra civil", por lo que urgió a ayudarle y a que se forme lo más rápido posible un Gobierno de "unidad nacional" que le desbloquee de todas las crisis.

Y no solo eso. El ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, se aventuró a decir un día antes que el Líbano está "en riesgo de desaparecer" si no se toman esas medidas.

"Creo que los 100 años que tenemos por delante van a ser más duros y quizás, el Líbano desaparecerá. O nos convertimos en verdaderos ciudadanos para construir un Estado laico o, sinceramente, estamos en una situación en la que el Líbano, como lo conocemos, desaparecerá", explica Hamadeh.

"El futuro del país ahora mismo es oscuro", zanja Rabbah.

Isaac J. Martín