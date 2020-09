Enfermeras dicen que hay escasez de máscaras y otros equipos

(Bloomberg) -- Solo días después de que el presidente Donald Trump elogiara la capacidad de su Gobierno en el suministro de equipo de protección individual a los trabajadores de la salud, un grupo nacional de enfermeras dice que sus miembros continúan sufriendo por la escasez.

En una encuesta a más de 21.000 enfermeras realizada por la Asociación estadounidense de enfermeras, un tercio informó que no tenían o escaseaban las máscaras N95 diseñadas para ofrecer la máxima protección en un entorno hospitalario. Casi 60% dijo que están reutilizando equipo de protección de un solo uso durante cinco o más días, y 68% dijo que sus instalaciones obligan a reutilizar los suministros.

“Estas prácticas contribuyen a la carga de estrés mental y emocional de las enfermeras”, dijo Ernest J. Grant, presidente de la Asociación estadounidense de enfermeras. “Es un imperativo moral y estratégico para los líderes de nuestra nación hacer todo lo posible para equipar y proteger a las enfermeras y otros socorristas críticos”.

Al aceptar la nominación en la Convención Nacional Republicana el 27 de agosto, Trump promocionó el rol de su Administración en el suministro de los equipos que los trabajadores de la salud necesitan para tratar a los pacientes de manera segura.

“Enviamos cientos de millones de máscaras, guantes y batas a nuestros trabajadores de atención médica de primera línea”, dijo Trump, y agregó que suministros, equipos de prueba y personal fueron “trasladados” a hogares geriátricos e instalaciones de atención a largo plazo para proteger a los mayores.

Sin embargo, 42% de las enfermeras dicen que todavía hay una escasez generalizada o intermitente de equipo de protección individual, comúnmente conocido como EPI. La encuesta fue realizada entre el 24 de julio y el 14 de agosto.

“La reutilización y descontaminación del EPI de un solo uso como la ‘nueva normalidad’ es inaceptable dada la falta de estándares y evidencia de seguridad”, dijo Grant. Aproximadamente 53% de las enfermeras respondieron que reutilizar y descontaminar las mascarillas las hace sentir inseguras.

Jennifer Gil, enfermera clínica en el Departamento de Emergencias de Trauma, en Thomas Jefferson University Hospital, Filadelfia, expresó su preocupación por los hallazgos en una conferencia de prensa el martes.

“Me alarmó saber a través de la encuesta más reciente de la Asociación estadounidense de enfermeras que, para muchos de mis colegas, el acceso al EPI que necesitamos para cuidar a los pacientes todavía no es suficiente”, dijo, y agregó que regularmente escucha a sus compañeros de trabajo decir: “No sé cómo puedo hacer esto por mucho más tiempo”.

Nota Original:Nurses Say They’re Short on Masks, Other Protection Supplies

©2020 Bloomberg L.P.