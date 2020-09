El reencuentro de Luis Enrique

Luis Enrique, seleccionador español, durante una rueda de prensa tras un partido. EFE/Juan Carlos Hidalgo/Archivo

Madrid, 31 ago (EFE).- Aún en un momento incierto, con una concentración condicionada en cada movimiento por la pandemia, con una pasada temporada readaptada, recién terminada y extendida más de lo habitual por el Covid-19 y con un nuevo curso aún por empezar, incluso en algunos casos hasta la misma preparación con sus propios clubes, la selección española retomó este lunes la era Luis Enrique, reencontrado con sus jugadores para iniciar la Liga de Naciones.

El equipo ya está concentrado desde este mediodía en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, su cuartel general habitual, pero en la actualidad con circunstancias extraordinarias por la incidencia en España, en Europa y en el mundo del Covid-19. Por ejemplo, la sub'21, en lugar de coincidir con la absoluta en las instalaciones federativas, se ha alojado en Torrelodones, a unos 14 kilómetros.

"¡Todo OK! Nuestros internacionales llegan a la concentración", anunció el canal oficial de la selección española sobre la llegada de los jugadores al hotel de la Ciudad del Fútbol, con la conocida baja de Mikel Oyarzabal, que resultó positivo este domingo por Covid-19 y sustituido por Gerard Moreno, y con 24 futbolistas.

Ya se entrenó por la tarde. El desafío es inminente: la visita a Alemania este jueves en Stuttgart y el duelo en Madrid ante Ucrania tres días más tarde, el domingo, en el estadio Alfredo Di Stéfano de la ciudad deportiva del Real Madrid, ambos dentro de la Liga de Naciones. Suiza es su otro competidor en el grupo 4 de la Liga A.

"Dos partidos importantes; a competir y sumar lo máximo posible", valoró Sergio Reguilón, campeón hace diez días con el Sevilla de la Liga Europa. "Tenemos ganas ya de empezar esta competición, que no tenemos una buena experiencia del año pasado, pero este año sí que tenemos mucha ilusión. Estoy seguro que vamos a hacer grandes partidos", anunció, por su parte, José Luis Gayá, ambos en declaraciones a los medios oficiales de la selección española.

"Teníamos ya muchas ganas de poder venir, hacía ya bastante tiempo que no veníamos y con mucha ilusión, como tiene que ser. Vienen grandes retos y con muchas ganas de empezar. Venir a la selección siempre es un premio a todo lo que se ha hecho en el club y estoy orgulloso", continuó el lateral del Valencia.

EL REINICIO DE UN CICLO

España no juega desde hace nueve meses y doce días, desde el 18 de noviembre de 2019, cuando goleó a Rumanía por 5-0 en el estadio Wanda Metropolitano para culminar su liderato en la fase previa para la Eurocopa 2020; el torneo que centraba entonces todas sus expectativas hasta que el Covid-19 cambió y pospuso cualquier planificación en ese sentido para el año siguiente. Hasta 2021.

Justo un día después se confirmó un 'secreto' ya a voces: ese fue el último encuentro de Robert Moreno al frente de la selección española, al que Luis Enrique dio el relevo el 19 de junio de 2019, por la grave enfermedad de su hija, y retomó su puesto el pasado noviembre. Él fue el elegido para el banquillo y el nuevo proyecto del equipo tras el fiasco del Mundial de Rusia 2018.

Ahora reinicia ese ciclo con su determinación de siempre, como demostraba como jugador y reafirma como técnico. Ya ha sumado diez partidos al frente de España, con un balance de ocho victorias, dos derrotas, 28 goles a favor y diez en contra, aunque tres de esos duelos los dirigió de forma presencial Robert Moreno.

Luis Enrique no entrenaba a pie de campo a la 'Roja' desde marzo de 2019. Este lunes por la tarde-noche, a puerta cerrada, volvió a hacerlo el técnico, que charlaba con Thiago Alcántara camino del terreno de juego, por detrás del resto de sus internacionales, que iban encabezados por el capitán, Sergio Ramos, y Jesús Navas. Este martes hay prevista doble sesión, a las 9.30 y a las 19.30 horas.

ONCE VARIACIONES, SEIS DEBUTANTES

Su última convocatoria databa de junio de 2019, cuando confeccionó una lista de 23 hombres que, un año después, presenta once variaciones con entonces. Desde la portería, con Unai Simón (Athletic) por Pau López (Roma), hasta la delantera, con los pujantes Ferrán Torres (Manchester City) y Ansu Fati (Barcelona), por Álvaro Morata (Atlético de Madrid) e Iago Aspas (Celta).

También ha habido cambios en ese recorrido en la defensa, con Pau Torres (Villarreal), Eric García (Manchester City) y Sergio Reguilón (Sevilla) -por Mario Hermoso (Atlético de Madrid), Íñigo Martínez (Athletic), Sergi Roberto (Barcelona) y Jordi Alba (Barcelona)-, y en el medio campo, con Thiago Alcántara (Bayern Múnich), Mikel Merino (Real Sociedad), Óscar Rodríguez (Sevilla), Dani Olmo (Leipzig) y Adama Traoré (Wolverhampton Wanderers), en el lugar de entonces de Isco Alarcón, Dani Parejo y Santi Cazorla.

"Venir aquí es un regalo y un premio. Y ahora mismo estoy saboreando cada detalle otra vez de estar aquí. Estar aquí de nuevo con todos, ver la instalación... Estoy ahora mismo emocionado otra vez", declaró Reguilón a su llegada a la Ciudad del Fútbol.

Seis de los 24 debutan como internacionales españoles absolutos: Unai Simón, Eric García, Mikel Merino, Óscar Rodríguez, Ansu Fati y Ferrán Torres. Y como tales fue su estreno este mediodía en la concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

"Es un orgullo y un placer poder estar aquí e intentaré aprender de los mejores. A intentar disfrutar lo máximo que pueda y con el trabajo poder venir más veces aquí", explicó Ansu Fati, atacante del Barcelona, de su convocatoria con la selección absoluta con 17 años, en declaraciones a los medios oficiales del combinado nacional.

FERRÁN TORRES Y "APRENDER CON LOS MEJORES"

"Tenía muchas ganas de venir ya y, sobre todo, de aprender de los mejores y disfrutar de la experiencia", afirmó el extremo Ferrán Torres, que, a sus 20 años, tras su paso por las categorías inferiores de la 'Roja', aguarda su debut con la absoluta: "Lo espero con muchas ganas. Quiero entrenar ya con el grupo y esperar ese día. Ojalá que llegue pronto. Es un sueño. Todo niño lucha por llegar a estos momentos y espero que me llegue la ocasión".

Además de los once citados anteriormente, la lista mantiene la base de entonces y ahora: los guardametas David de Gea (Manchester United) y Kepa Arrizabalaga (Chelsea); los defensas Dani Carvajal (Real Madrid), Jesús Navas (Sevilla), Sergio Ramos (Real Madrid), Diego Llorente (Real Sociedad) y José Luis Gayà (Valencia); los medios Sergio Busquets (Barcelona), Rodri Hernández (Manchester City) y Fabián Ruiz (Nápoles); y los atacantes Marco Asensio (Real Madrid) y Rodrigo Moreno (Leeds). Son 23 de los 24 elegidos.

También estaba en la convocatoria original Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), pero se cayó este domingo de la lista por resultar positivo por Covid-19. Está aislado en su casa. Su baja la suple el delantero del Villarreal Gerard Moreno, máximo goleador nacional de la pasada Liga y con un negativo acreditado en los dos últimos PCR a los que fue sometido por su club, según informó la selección.

En la lista actual, sin ningún futbolista del Atlético de Madrid 77 partidos después y con jugadores que ni siquiera han comenzado a entrenarse aún en la pretemporada de sus equipos, como es el caso de los futbolistas del Real Madrid, el Barcelona o el Sevilla, también hay diferencias con la última de su predecesor, Robert Moreno. Hasta ocho: no están Pau López, Bernat, Íñigo Martínez, Raúl Albiol, Saúl Ñíguez, Santi Cazorla, Álvaro Morata y Paco Alcácer. Iñaki Dufour