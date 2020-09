El Parlamento de Panamá cita a FCC por polémica sobre una millonaria obra hospitalaria

Vista general de la Asamblea Nacional de Panamá en Ciudad de Panamá. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 1 sep (EFE).- La Asamblea de Panamá (AN, Parlamento) citó a la constructora española FCC para que responda el próximo lunes un cuestionario sobre una millonaria obra hospitalaria envuelta en polémica por retrasos en su entrega e investigada por la Justicia española.

La "Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, presidida por la Diputada Kayra Harding aprueba la citación y cuestionario a la empresa FCC Group que construye la Ciudad Hospitalaria. La citación está programada para el lunes 7 de septiembre a las 2:00 p.m", informó el Parlamento este martes.

Por el momento, el Parlamento no ha especificado quiénes ni cuántos directivos deben acudir el próximo lunes.

La obra, denominada Ciudad de la Salud o Ciudad hospitalaria, fue licitada en el Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) para ser entregada en julio de 2015, pero una serie de irregularidades detectadas en el proyecto durante la Administración de Juan Carlos Varela (2014-2019) retrasaron su construcción.

El director de la Caja del Seguro Social (CSS), Enrique Lau, informó la semana pasada de que FCC pidió la cancelación del contrato de construcción de la obra, con coste de más 554 millones de dólares y con un 65 % de avance.

FCC pidió que se rescinda el contrato para ir a un arbitraje después de haber exigido en julio pasado 65 millones de dólares por concepto de "permanencia extendida", una cifra tildada de "inaceptable" y sin "sustento" por el presidente panameño, Laurentino Cortizo.

La constructora española, controlada por el magnate mexicano Carlos Slim desde 2016, es investigada en España por el pago de sobornos para obtener los contratos del Metro de Panamá, que construyó junto a Odebrecht, y de la ciudad hospitalaria.

La propia constructora denunció los pagos de comisiones ante la Fiscalía española, mientras que dos de sus exdirectivos aseguraron ante la Justicia panameña que Federico Suárez, quien fuera ministro de Obras Públicas en el Gobierno de Ricardo Martinelli y uno de los imputados en Panamá, le había pedido a FCC una "coima del 10 %" por la concesión de una obra vial en la capital.

En España FCC no ha rechazado la existencia de corrupción en la adjudicación de las obras investigadas, pero se considera víctima y responsabilizaba de ello al entramado de sociedades del abogado Mauricio Cort, supuesto testaferro del expresidente Martinelli y encarcelado en Panamá.

Panamá recibió un pedido de asistencia judicial de España en el que solicita información bancaria de personas involucradas en los presuntos sobornos pagados por la constructora FCC, investigada por la Justicia española por los proyectos del metro y el hospital.

La Fiscalía de Panamá ha girado asistencias judiciales a España, Suiza, Costa Rica y Países Bajos sobre información de cuentas bancarias y declaraciones de un extrabajador de FCC, en el marco de la investigación a este empresa por el presunto pago de sobornos en un proyecto vial de la capital panameña.