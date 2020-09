"El Negro", el prófugo más buscado de Chile llega a la gran pantalla

Fotograma sin fecha cedido este martes por Storyboard Media y que hace parte del documental "El Negro". EFE/Storyboard Media

Santiago de Chile, 1 sep (EFE).- A dos meses del crucial plebiscito sobre una nueva Constitución, se estrena en Chile "El Negro", un filme sobre la vida del preso fugitivo más buscado de los últimos tiempos, culpable del asesinato de una de las figuras clave del pinochetismo e ideólogo de la actual Carta Magna, Jaime Guzmán.

El esperado documental se estrena en distintas plataformas en línea, como OndaMedia, casi 30 años después de que se cometiera el crimen y 25 tras la épica fuga en helicóptero que sacó a Ricardo Palma Salamanca, "El Negro", de una cárcel de alta seguridad de Chile, junto con otros cuatro miembros de la extinta organización guerrillera Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR)

El director del filme, Sergio Castro, retrata la complejidad de un personaje, cuyo rostro había permanecido más de dos décadas escondido de las cámaras y que mantiene dividida a la sociedad chilena entre quienes lo consideran un héroe y quienes lo ven como un criminal.

"Es un personaje muy polarizado, hay una contradicción tremenda en la historia chilena respecto a su figura. Para mí, Ricardo es un hombre que vive dentro de un contexto histórico particular", relató a Efe en un encuentro virtual Castro, quien también codirige la serie chilena de Amazon "La Jauría".

REAPARICIÓN DE "EL NEGRO"

El filme, cargado de material documental de la época y testimonios de los familiares de Palma Salamanca, muestra el rostro más humano de un criminal que la Policía chilena considera "altamente peligroso".

"Hizo lo que tenía que hacer", lamenta en el documental la madre del prófugo, cuya familia fue en sendas ocasiones víctima de torturas durante la dictadura militar que se estableció tras el derrocamiento del socialista Salvador Allende en 1973.

Tras la fuga, "El Negro" pasó en México más de 20 años, viviendo tras una identidad falsa hasta que en 2017 las autoridades lograron localizarle. De inmediato, se trasladó a Francia y se abrió así una pugna entre el Gobierno chileno y la Justicia francesa que cerró la vía a la extradición en 2019 y le dejó en libertad total.

La reaparición de Palma Salamanca dio un giro al guion del documental, cuyo rodaje ya había comenzado con la familia del reo años antes de que se supiera dónde estaba.

"Lo que me interesa es mostrar el proceso de reflexión en torno a cómo un hombre pudo reinventarse después de hacer todo lo que hizo", apuntó el cineasta sobre el asesino de Guzmán, quien fue además el fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), uno de los cuatro partidos que integran la actual coalición gubernamental.

UN MOMENTO CRUCIAL

En 1988 un histórico plebiscito dijo "No" a la continuidad en el poder del general Augusto Pinochet, pero un año después otro referéndum legitimó la Carta Magna escrita durante la dictadura y el senador Guzmán se convirtió en el principal blanco del FPMR por ser el principal ideólogo del texto.

Reformada decenas de veces pero con un marcado corte neoliberal, la Constitución chilena es considerada como el origen de las grandes desigualdades del país.

"La vía armada no logró salvar a Chile, seguimos muy amarrados a esa Carta Magna que tiene a gran parte de la población sufriendo. Aunque se eliminó al ideólogo de esa dictadura, nada ha cambiado", aseguró Castro.

El esperado filme aterriza en un momento crucial para Chile, que el 25 de octubre celebrará un histórico plebiscito que abre la posibilidad que redactar una nueva ley fundamental y que responde a las masivas manifestaciones que comenzaron en el país el pasado mes de octubre, que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos.

"Chile es el único país que sigue teniendo en democracia una Constitución hecha en dictadura", concluyó el director.

