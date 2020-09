El Gobierno peruano propone acceso a la jubilación con 10 años de aportes

En la imagen, la ministra de Economía y Finanzas de Perú, María Antonieta Alva. EFE/Juan Ponce Valenzuela/Archivo

Lima, 1 sep (EFE).- El Ejecutivo de Martín Vizcarra presentó este martes un proyecto de ley que establece cambios en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) para permitir a sus afiliados el acceso a una jubilación parcial con tan sólo 10 años de aportes, entre otras opciones de previsión para el retiro.

El anuncio lo realizó la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, quien señaló que los cambios normativos son "consistentes con la reforma integral del sistema de pensiones" y que buscan garantizar pensiones a más peruanos, en el marco de la crisis económica y social provocada por la pandemia en el país.

"No podemos ignorar que mucha gente está pasando por momentos muy difíciles (...). Las medidas que hemos tomado son sin hipotecar el futuro del país", apuntó Alva.

La ministra respondió así al proyecto de ley aprobado por el Congreso el 28 de agosto pasado que habilita a los afiliados al SNP un retiro voluntario de sus aportes por hasta 4.300 soles (unos 1.228 dólares) de la Oficina Nacional de Pensiones (ONP).

Esa iniciativa está siendo duramente criticada por el Gobierno, que ya dijo que la llevará ante el Tribunal Constitucional porque pone en riesgo al sistema previsional de la ONP, que se sostiene por los aportes a la caja común y no por aportes individuales, y porque además obligaría a un desembolso económico al Estado insostenible.

SEIS MEDIDAS

La primera medida anunciada del proyecto de ley, que significará un gasto público total de 13.609 millones de soles (unos 3.888 millones de dólares), establece que el SNP, sistema que convive con el Sistema Privado de Pensiones (SPP), permitirá jubilaciones parciales a partir de 10 años de aportes, con una proyección de pensión de 250 soles (unos 71 dólares).

En tanto, quienes sustenten más de 15 años, podrán recibir alrededor de 350 soles (unos 100 dólares). El impacto de esta medida, según señaló Alva, beneficiaría a unos 700.000 afiliados.

Asimismo, Alva anunció tras cinco medidas para reformar las pensiones, como la estandarización del acceso a la pensión adelantada, con lo que aquellos aportantes de 50 años y que cuenten con 25 años de aportes, puedan acceder a una pensión.

Esta disposición podría beneficiar a unos 120.000 afiliados actuales.

También se buscará dar facilidades para que aquellas personas que acrediten discapacidad, puedan acceder a una pensión en un menor plazo dispuesto, gracias a la simplificación de la evaluación médica, que pasará de un promedio de seis meses a una semana.

Otra medida habilita a los afiliados pensionistas a trabajar y recibir una pensión a la vez. Se eliminará así la restricción que señala que quienes acceden a pensiones no pueden trabajar. "Estamos levantando esa restricción", apuntó Alva.

Asimismo, la ministra apuntó que se flexibilizarán los requisitos para reconocer aportes de los trabajadores que no cuenten con información anterior al año 1999, por lo que se dispone aceptar una declaración jurada para sustentar hasta por 6 años su aportación al sistema.

Un sexto y último cambio anunciado estipula el incentivo a los aportes facultativos, de tal manera que no establecerá la caducidad de los aportes.

Todos estos cambios, contenidos en el proyecto de ley anunciado este martes durante una rueda de prensa del Ejecutivo en pleno, deberán ser debatidos próximamente en el Congreso.